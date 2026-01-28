Yenişehir Belediyesi, dev bütçeli iklim projesini hayata geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yenişehir Belediyesi, dev bütçeli iklim projesini hayata geçiriyor

Yenişehir Belediyesi, dev bütçeli iklim projesini hayata geçiriyor
28.01.2026 11:12  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Belediyesi, AB ve Türkiye iş birliğiyle hazırlanan dev bütçeli iklim projesi ile çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini akıllı telefonları üzerinden izlemelerini sağlayacak. Proje, maliyetleri düşürmeyi ve verimi artırmayı hedefliyor.

Yenişehir Belediyesi, Avrupa Birliği ve Türkiye iş birliğiyle hazırlanan dev bütçeli iklim projesini hayata geçiriyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in öncülüğünde yürütülecek projeyle, Yenişehirli çiftçiler artık tarlasını akıllı telefonundan izleyecek, maliyetler düşecek, verim artacak.

Bursa'nın tarım ambarı Yenişehir, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşüme imza atıyor. Yenişehir Belediyesi ve Özyeğin Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanan "İklime Dirençli ve Sürdürülebilir Tarım: Yenişehir'de Yenilikçi ve Kooperatifçi Çözümler" projesi, 464 bin 273 Euro'luk dev bütçesiyle start alıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, projenin sadece bir eğitim çalışması değil, Yenişehir tarımı için bir "kurtuluş reçetesi" olduğunu vurguladı. Başkan Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Artık iklim değişiyor, eski yöntemlerle tarım yapmak imkansız hale geliyor. Biz bu projeyle çiftçimizin yanına teknolojiyi, cebine ise kazancı koyuyoruz. Toprak nem sensörlerinden erken uyarı sistemlerine kadar her türlü dijital imkanı çiftçimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz; gübre ve ilaç kullanımını yüzde 20 azaltırken, verimi artırmak. Yenişehir'i sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin en modern tarım merkezi haline getireceğiz."

Proje kapsamında Yenişehir Belediyesi bünyesinde bir "Yeşil ve Dijital Tarımsal Dönüşüm Koordinasyon Merkezi" kurulacak. Bu merkez, bölgedeki 10 tarımsal kooperatif ve pilot seçilen 100 önder çiftçi ile doğrudan bağlantılı çalışacak. Çiftçiler, arazilerine yerleştirilecek akıllı sensörler sayesinde; toprağın ne zaman sulanması gerektiğini, hangi bölgede haşere tehlikesi olduğunu, aşırı hava olaylarının (don, fırtına vb.) ne zaman geleceğini anlık olarak öğrenebilecek.

Projenin akademik ve teknik omurgasını oluşturan Özyeğin Üniversitesi, Yenişehir'in tarım topraklarını adeta bir laboratuvar titizliğiyle inceleyecek. Üniversitenin uzman akademik kadrosu; projenin yazım sürecinden yürütülmesine, dijital altyapının kurulmasından yazılım çalışmalarına kadar her aşamada Yenişehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışacak.

Bölgesel Arazi Bilgi Sistemi (LIS) sayesinde toprağın ve suyun haritası çıkarılacak. Gereksiz ilaçlama ve gübrelemenin önüne geçilerek tarımsal giderlerde yüzde 20 tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca sera gazı emisyonlarının yüzde 10 azaltılmasıyla, Yenişehir "Yeşil Mutabakat" hedeflerine tam uyum sağlayacak.

Kurulacak veri tabanı ve erken uyarı sistemlerinin uzun vadede tüm Yenişehirli üreticilerin rehberi olacağını vurgulayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaptığı değerlendirmede, "Sadece bugünümüzü değil, gelecek nesillerin tarım mirasını da koruma altına almış olacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Yenişehir, Çiftçilik, Belediye, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi, dev bütçeli iklim projesini hayata geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Bursa’da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu
Emniyet ip gibi dizdi İşte çok konuşulan “Lavaşçılar“ çetesi Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi

11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
10:50
“RTÜK göreve“ çağrıları Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
"RTÜK göreve" çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 11:35:54. #7.11#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi, dev bütçeli iklim projesini hayata geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.