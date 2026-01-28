Yenişehir Belediyesi, dev bütçeli iklim projesini hayata geçiriyor

Yenişehir Belediyesi, Avrupa Birliği ve Türkiye iş birliğiyle hazırlanan dev bütçeli iklim projesini hayata geçiriyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in öncülüğünde yürütülecek projeyle, Yenişehirli çiftçiler artık tarlasını akıllı telefonundan izleyecek, maliyetler düşecek, verim artacak.

Bursa'nın tarım ambarı Yenişehir, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşüme imza atıyor. Yenişehir Belediyesi ve Özyeğin Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanan "İklime Dirençli ve Sürdürülebilir Tarım: Yenişehir'de Yenilikçi ve Kooperatifçi Çözümler" projesi, 464 bin 273 Euro'luk dev bütçesiyle start alıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, projenin sadece bir eğitim çalışması değil, Yenişehir tarımı için bir "kurtuluş reçetesi" olduğunu vurguladı. Başkan Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Artık iklim değişiyor, eski yöntemlerle tarım yapmak imkansız hale geliyor. Biz bu projeyle çiftçimizin yanına teknolojiyi, cebine ise kazancı koyuyoruz. Toprak nem sensörlerinden erken uyarı sistemlerine kadar her türlü dijital imkanı çiftçimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz; gübre ve ilaç kullanımını yüzde 20 azaltırken, verimi artırmak. Yenişehir'i sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin en modern tarım merkezi haline getireceğiz."

Proje kapsamında Yenişehir Belediyesi bünyesinde bir "Yeşil ve Dijital Tarımsal Dönüşüm Koordinasyon Merkezi" kurulacak. Bu merkez, bölgedeki 10 tarımsal kooperatif ve pilot seçilen 100 önder çiftçi ile doğrudan bağlantılı çalışacak. Çiftçiler, arazilerine yerleştirilecek akıllı sensörler sayesinde; toprağın ne zaman sulanması gerektiğini, hangi bölgede haşere tehlikesi olduğunu, aşırı hava olaylarının (don, fırtına vb.) ne zaman geleceğini anlık olarak öğrenebilecek.

Projenin akademik ve teknik omurgasını oluşturan Özyeğin Üniversitesi, Yenişehir'in tarım topraklarını adeta bir laboratuvar titizliğiyle inceleyecek. Üniversitenin uzman akademik kadrosu; projenin yazım sürecinden yürütülmesine, dijital altyapının kurulmasından yazılım çalışmalarına kadar her aşamada Yenişehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışacak.

Bölgesel Arazi Bilgi Sistemi (LIS) sayesinde toprağın ve suyun haritası çıkarılacak. Gereksiz ilaçlama ve gübrelemenin önüne geçilerek tarımsal giderlerde yüzde 20 tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca sera gazı emisyonlarının yüzde 10 azaltılmasıyla, Yenişehir "Yeşil Mutabakat" hedeflerine tam uyum sağlayacak.

Kurulacak veri tabanı ve erken uyarı sistemlerinin uzun vadede tüm Yenişehirli üreticilerin rehberi olacağını vurgulayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaptığı değerlendirmede, "Sadece bugünümüzü değil, gelecek nesillerin tarım mirasını da koruma altına almış olacağız" dedi. - BURSA