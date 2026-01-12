Cumartesi kapalı pazar yeri proje çalışmaları başladı

Yenişehir Belediyesi, Cumartesi Kapalı Pazar Yeri için proje çalışmalarını başlattı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçeye modern ve konforlu bir alışveriş alanı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yenişehir Belediyesi, ilçeye düzenli ve çağdaş bir pazar alanı kazandırmak amacıyla Cumartesi Kapalı Pazar Yeri projesi için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Ercan Özel başkanlığında gerçekleştirilen proje toplantısına, belediye yetkilileri ile teknik ekip katıldı. Toplantıda, kapalı pazar yerinin mimari yapısı, kullanım alanları ve teknik detayları ele alındı.

Zemin etüt çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirten Başkan Ercan Özel, proje sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Özel, "Cumartesi günleri Hatuniye Sokak'ta kurulan meyve ve sebze pazarımızı daha modern, düzenli ve kullanışlı bir yapıya kavuşturmak amacıyla Güldeste Caddesi'nde Kapalı Pazar Yeri projemizi başlattık. Proje çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak temel atma törenimizi gerçekleştirmeyi ve yıl içerisinde ilçemize yakışır modern ve konforlu bir alışveriş alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA