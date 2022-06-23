Yenişehir Belediyesi'nin sosyal kart ile ücretsiz alışveriş projesi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yenişehir Belediyesi'nin sosyal kart ile ücretsiz alışveriş projesi devam ediyor

23.06.2022 15:42
Yenişehir Belediyesi'nin sosyal kart ile ücretsiz alışveriş projesi devam ediyor

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından bölgede ilk kez uygulanan 13 maddelik "Yanıbaşınızdayız" sosyal destek projesi dar gelirli ve yoksul vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından bölgede ilk kez uygulanan 13 maddelik "Yanıbaşınızdayız" sosyal destek projesi dar gelirli ve yoksul vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede ikamet eden dar gelirli ve yoksul vatandaşlar, "Yanıbaşınızdayız Projesi" dahilinde Yenişehir Belediyesi ve anlaşma sağladığı vakıf işbirliğiyle ilçede açılan sosyal marketten ihtiyaçları olan çocuk giyim, kırtasiye ve gıda ürünlerini ücretsiz olarak temin ettiği belirtildi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına projeyi haya geçirdiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkanvekili Murat Beşikci, "Bizler uzun yıllardır başta cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, ilgili bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteğiyle Diyarbakır'ımızı Türkiye ortalamasına yakışır bir hale getirdiğimize inanıyorum. En azından bu yolda çok ciddi gayretler ve mücadeleler sarf ettik" dedi.

Diyarbakır'ın Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olması adına canla başla çalıştıklarını akataran Başkan Beşikci, "Halkımızın bize emaneti olan kaynakları büyük bir özveri ile Cenabı Allah'ın emaneti bilerek çalıştık, çabaladık, eksiğimizle kusurumuzla güzel noktalara gelmek adına büyük gayretler sarf ettik. 2022 yılından itibaren Yenişehir Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetleri ve sosyal belediyecilik alanında önemli aşamalar kaydettik. İlçemizde "Yanıbaşınızdayız" mottosuyla ve sosyal belediyecilik anlayışımızla 13 kalemde sosyal desteklerimiz oldu. Bu çerçevede sosyal marketimizi açarak hemşehrilerimize temel insani değerlere uygun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zamanla bu market sayımızı da 3'e çıkaracağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Remzi Çayır: Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım Remzi Çayır: Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım İçişleri Bakanı Soylu, 'Sivil Toplum Dijital Hizmetler Lansmanı'nda konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, 'Sivil Toplum Dijital Hizmetler Lansmanı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Diyarbakır, Yenişehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi'nin sosyal kart ile ücretsiz alışveriş projesi devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi'nin sosyal kart ile ücretsiz alışveriş projesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement