Yenişehir Belediyesi Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı Hizmete Açıldı

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Yenişehir Belediyesince hizmete açılan Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı, bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Fuat Morel Mahallesi'ndeki parkta bisiklet yolları ve farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarla hem çocuklar hem de yetişkinler, bisiklet sürme becerilerini geliştirme ve eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyor. Çocukların bisiklet kullanmayı güvenli bir şekilde öğrenebilecekleri parkta vatandaşlar da rahat bir nefes alabiliyor. Geçen yıl Aralık ayında hizmete açılan 5 bin metrekarelik park, bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bisiklet eğitim parkını gezdi, çocuklarla bir araya geldi. Parka incelemede bulunan ve ailelerle sohbet eden Özyiğit, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız burada hem bisiklet sürmeyi öğreniyorlar, hem de yaşıtlarıyla oyun oynama fırsatı yakalıyorlar. Bisikletlerimiz burada çocuklarımıza eğitim amacıyla ücretsiz veriliyor. Eğitim konusunda hocalarımız da destek veriyor. Parkımız özellikle akşam saatlerinde oldukça yoğun bir yaşam alanı haline geliyor. Parkımızda vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla yararlanabildiği bir de kafemiz var. Burası aynı zamanda güzel bir yeşil alan. Burayı tematik bir park olarak hayata geçirmiştik, Yenişehir'e yakışan bir park oldu."

Özyiğit, parkın yapımında emeği geçen Vahap Eryılmaz'a ve rahmetli eşi Remziye Günay Eryılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN