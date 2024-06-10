Yenişehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Sahiplendiriyor - Son Dakika
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Yerel

Yenişehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Sahiplendiriyor

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bakımevindeki sokak hayvanlarını sahiplendirmeye başladıklarını ifade etti. Belediye, hayvanların kısırlaştırma, aşı ve tedavi işlemlerini gerçekleştirirken, rehabilite edilen hayvanları sahiplendirmek için çalışmalar yapıyor.

10.06.2024 13:56
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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bakımevindeki sokak hayvanlarını sahiplendirmeye başladıklarını ifade etti.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde bulunan 15 bin metrekare alana sahip Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile sokak hayvanlarına kucak açan Yenişehir Belediyesi, bir yandan kısırlaştırma ve aşı uygulamaları yaparken, diğer yandan da hayvanların iç ve dış parazit tedavilerini gerçekleştiriyor. Merkezde rehabilite edilerek, eğitimleri tamamlanan sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de çalışma yürütülüyor.

Geçen ay hayata geçirilen merkezi gezerek, incelemede bulunan Başkan Özyiğit, 1,5 ayda 180 kedi ve köpeği kısırlaştırdıklarını belirterek, bakımevindeki sokak hayvanlarını sahiplendirmeye başladıklarını ifade etti.

Hazırladıkları internet sitesi üzerinden de gelecek hafta hayvanların sahiplendirilebileceğini dile getiren Özyiğit, "Hayvanların uyutulması yani öldürülmesi noktasında yeni bir yasal uygulama süreci başlatılmak isteniyor. Bunun bir çözüm olmadığını, çözümün; rehabilitasyon, kısırlaştırma ve birlikte yaşama ortamını oluşturma süreci olduğunu düşünüyoruz. Hayvanlarımızın sahiplendirilmesini önemsiyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Başkan Özyiğit, bakımevi alanının Yenişehir Belediyesine tahsis edilmesi nedeniyle de Mersin Üniversitesi'ne teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Sahiplendiriyor - Son Dakika

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