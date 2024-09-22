Yenişehir Biberinde Zarar, Umut Kışlık Ürünlerde

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Kalitesi ile tüm dünyada tanınan meşhur Yenişehir biberi üreticileri bu sezon biberden zarar edince çiftçinin umudu kışlık ürünlere kaldı.

Adına festivaller düzenlenen meşhur Yenişehir altın biber üreticileri bu sezon biberden umduğunu bulamayınca umudunu kışlık ürünlere çevirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Yenişehir verimli toprakları ve kaliteli ürünleri ile haklı bir gurura sahip ilçemizdir. Bu sezon özellikle tüm dünya sofralarını süsleyen Yenişehir biberi üreticileri ne yazık ki zarar etti. İlçemizde birçok kaliteli ürün yetişiyor. Biberden umduğunu bulamayan üreticilerimizin umudu kışlık ürünlere kaldı. Yenişehir'de kışlık ürün olarak brokoli, lahana karnabahar pırasa şalgam ekimleri yapıldı. 5 bin dönümden fazla ekim yapıldı. Brokoli ve pırasada hasat yavaş yavaş başladı. Biberde umduğunu bulamayan çiftçimizin inşallah kışlık ürünlerde bir nebze olsun yüzünün gülmesini istiyoruz" diye konuştu. - BURSA