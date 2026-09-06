Yenişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yenişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Yenişehir\'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Başkan Ercan Özel, Tarihi Belediye Binası balkonundan 1920'lerin diliyle konuşma yaptı; mehter konseri ve şehitlik ziyaretleriyle program tamamlandı.

Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel dönemin "şehr-ül emin"i olarak Tarihi Belediye Binası'nın balkonundan 1920'lerin diline uygun hazırlanan konuşmayla halka seslendi.

Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, Heykel Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri eşliğinde Tarihi Yenişehir Belediye Meydanı'na yürüdü. Tarihi Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Yenişehir'in 6 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşu mizansenle canlandırıldı. 446 gün boyunca işgal altında kalan Yenişehir'in yeniden hürriyetine kavuşması ve ay yıldızlı Türk bayrağının yeniden göndere çekilmesi temsili olarak sahnelendi. Mizansen kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de dönemin şehr-ül emini rolünü üstlendi. Kurtarılan Tarihi Yenişehir Belediye Binası'nı teslim alan Başkan Ercan Özel, binanın balkonuna çıkarak 1920'lerin Türkçesine uygun hazırlanan konuşmayla meydanda bulunan vatandaşlara seslendi.

Yenişehir'in 27 Ekim 1920'de başlayan işgal günlerini ve 6 Eylül 1922'de kavuştuğu hürriyeti anlatan Başkan Ercan Özel, "Yenişehir ser-fürü etmedi, boyun eğmedi! Kuva-yı Milliye'nin fedakar evlatları bu hak-i paki müdafaa için meydan-ı harbte canla başla vuruştu. Şehrimiz defaatle işgal olundu. Hanümanlarımız yakıldı, yıkıldı. Topraklarımız gaddarca yağmalandı. Fukara ahali pek büyük meşakkatler, elemler çekti. Yenişehir, yekün dört yüz kırk altı gün boyunca işgalin zehirli acısını yuttu" ifadelerini kullandı.

6 Eylül 1922'nin Yenişehir tarihindeki önemine vurgu yapan Özel, "Kahraman ordumuz düşmanı bu topraklardan söküp attı. Esaret zincirleri kırıldı. Yenişehir'imiz nihayet hürriyetine kavuştu! Bugün bizler de yüz dört sene sonra o günkü gibi asil bir gururu yüreğimizde taşıyoruz. Başımız dik, alnımız ak, sinemiz vatan aşkıyla limali" diye konuştu.

Yenişehir Başkan Ercan Özel, kurtuluş mücadelesinin bıraktığı mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine de dikkat çekerek, "Bu topraklar bizlere ecdadın emanetidir! Bu emanetin her karışında şehitlerimizin mübarek kanı vardır. Gazilerimizin fedakarlığı mevcuttur. Analarımızın duası, elleri semada duaları vardır. Ecdadımızın tırnağıyla kazıdığı mücadele vardır" dedi.

104 yıl önce cephelerde verilen mücadelenin bugün üretim ve kalkınmayla sürdürülmesi gerektiğini belirten Özel, "Yüz dört yıl evvel bu ceng-ü cidal cephelerde verilmişti. Bugün ise biz bu mukaddes mücadeleyi tarlada, sabanın ucunda veriyoruz. Kervanların geçtiği yollarda, fabrikalarda veriyoruz. Dükkanlarda, atölyelerin tozlu zeminlerinde, mekteplerin rahlelerinde veriyoruz. Üreterek, çalışarak, alın teri dökerek bu vatana borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Yenişehir'in geleceğine ilişkin mesajlar da veren Başkan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İşte bunun içindir ki Yenişehir durmayacak, üretecektir! Çiftçimiz tarlasında, esnafımız dükkanında, amelemiz tezgahı başında, sanayicimiz fabrikasında kemal-i gayret ve azimle çalışacak; her birimiz memleketimizin mamur ve müreffeh olması uğrunda geceyi gündüze katacağız. Yenişehir'in bereketli topraklarında biten her mahsulü daha kıymetli hale getireceğiz. Yeni tesisler ve yatırımlarla istihdamı genişleteceğiz. Evlatlarımızın gurbete gitmeyip kendi doğdukları ocaklarda istikbal kurabilecekleri bir Yenişehir tesis edeceğiz."

Başkan Ercan Özel, konuşmasının sonunda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andı. Özel, "Bilhassa Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile silah arkadaşlarını; bu diyarın halası için canını feda eden bütün kahramanları ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan bütün kahramanların ervahı şad, mekanları cennet olsun. Altı Eylül Yenişehir'imizin Kurtuluş Bayramı mübarek olsun" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kurtuluş programının anlamlı anlarından biri de ilçenin dört bir yanında aynı anda yaşandı. Yenişehir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki tüm camilerden eş zamanlı olarak sela verildi. Sela sesleri Yenişehir semalarında yankılanırken, kurtuluş mücadelesinde şehit düşen kahramanlar bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.

Tarihi Belediye Meydanı'ndaki program, Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri'nin konseriyle devam etti. Mehter marşlarına vatandaşların da eşlik ettiği programda, Yenişehir 104 yıl önce kazandığı hürriyetin gururunu bir kez daha yaşadı. Meydandaki programın ardından protokol üyeleri Selimiye ve Kıblepınar şehitliklerini ziyaret etti. Aziz şehitlerimizin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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