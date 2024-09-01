Yenişehir'de 9. Uluslararası Altın Biber Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yenişehir'de 9. Uluslararası Altın Biber Festivali Başladı

Bu yıl 9'ncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Altın Biber Festivali, 1 Eylül 2024 Pazar akşamı okunacak dua ve mevlit ile başladı. Festival kapsamında tarım fuarı, çiftçiler için panel, halk oyunları gösterileri, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Başkan Ercan Özel, festivalin tarım ve çiftçinin gelişimine katkı sağlayacak programlar içerdiğini belirtti.

01.09.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir'de 9. Uluslararası Altın Biber Festivali başladı

BURSA - Bu yıl 9'ncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Altın Biber Festivali 1 Eylül 2024 Pazar akşamı okunacak dua ve mevlit ile başlıyor. Festival öncesi sosyal medyadan video yayınlayan Başkan Ercan Özel, tüm Bursa halkını 9. Uluslararası Altın Biber Festivali'ne davet etti.

Festivalin başrolünde tarım ve çiftçinin olduğuna vurgu yapan Başkan Ercan Özel, "9. Uluslararası Altın Biber Festivali, saat 20.30'da Hatuniye Camii'nde Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla başladı. Festival çerçevesinde toplu sünnet şöleni, tarım fuarı, çiftçilerimiz için panel, halk oyunları gösterileri, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası konseri, 1'nci Geleneksel Bal-Göç Balkan Panayırı, Elvan Demir ve Grup Ezgi konserleri, yemek yarışması, çeşitli etkinlikler ve finalde de Tuğçe Kandemir konseri bizleri bekliyor" dedi.

Çiftçi başrolde

Bu festivalin, birlik ve beraberlik için fırsat olduğunu söyleyen Başkan Ercan Özel, "Başrolünde tarımın ve çiftçinin rol aldığı festivalde, tarlada alın teri akıtan çiftçimizin gelişimine katkı sağlayacak programlarımız da olacak. 3 gün sürecek tarım fuarında hem tarımda kullanılan teknolojik ekipmanlar hem de çiftçimizin ufkunu genişletecek programlar olacak. Tarladan Sofraya Yenişehir Biberi paneli ile doğru ve iyi tarım politikası, özellikle çiftçilerimizin gelişiminde önemli rol oynayacak. 1-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalimizde biberin marka değerini artıracak olan programların yanı sıra hafızalarımızdan silinmeyecek hatıraları da biriktirerek yeni bir hikaye yazıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ercan Özel, Yenişehir, Sünnet, Bursa, Eylül, Festival, Tarım, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir'de 9. Uluslararası Altın Biber Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Diyarbakır’da Gözaltına Alınan Narin’in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
21:17 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu
20:51 FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
18:41 Yerine efsane isim gelecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini feshetti Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti
18:37 Eyüpspor, Premier Lig’in yıldız futbolcusuyla temas kurdu Eyüpspor, Premier Lig'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu
17:49 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Takımın yıldızı 2 hafta yok Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
17:42 Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 21:53:53. #1.13#
SON DAKİKA: Yenişehir'de 9. Uluslararası Altın Biber Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement