Yenişehir\'de Ramazan pidesi uygun fiyatla satışa sunuldu

Denizli Kebabı: Türkiye'nin Sınırlarını Aşan Bir Lezzet

Denizli'nin coğrafi işaret belgeli kebabı, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir üne kavuştu. Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler, Dursun Göçenoğlu'nun restoranında meşhur Denizli kebabının tadına bakıyor. Coğrafi işaretli ve özel tandır pişirme yöntemiyle hazırlanan bu lezzet, etin yumuşaklığı ve baharatların uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Denizli kebabının popülerliği arttıkça, şehir ekonomisine de önemli bir katkı sağlanıyor. Dursun Göçenoğlu, Denizli kebabını dünya markası yapma yolunda mücadele ettiklerini ve uzak doğudan gelen ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını belirtiyor.