Yenişehir'de Su Kesintisi Uyarısı

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında; Yenişehir İlçesi, Terziler Mahallesi ve civarında 16 Ağustos 2026 ve 20 Ağustos 2026 tarihleri arasında 08: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.