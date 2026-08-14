Yenişehir'de Su Kesintisi Uyarısı
16-20 Ağustos 2026 tarihlerinde Yenişehir Terziler Mahallesi'nde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında; Yenişehir İlçesi, Terziler Mahallesi ve civarında 16 Ağustos 2026 ve 20 Ağustos 2026 tarihleri arasında 08: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.
Kaynak: İHA
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