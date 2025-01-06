Yenişehir\'den Eğriçam Kentsel Dönüşüm Projesi Müjdesi

Yerel

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi için hazırladıkları kentsel dönüşüm projesini mutlaka gerçekleştireceklerini söyledi.

Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Yenişehir Emekli Evi'nde emekli vatandaşlarla buluştu. Emeklilerin sorularını cevaplayan Özyiğit, hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

"Kaynak ve proje üreterek, vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz"

Emeklilerin zor günler geçirdiğini ve bu süreçlerde emekli vatandaşların yanında olduklarını belirten Özyiğit, "Biz yerel yöneticiler olarak elimizden geldiğince halkımızın yanında olmaya, eksik gördüğümüzü kapatmaya çalışıyoruz. Sosyal politikalarla halkımıza dokunmaya çalışıyoruz, yaşam alanlarımızı geliştiriyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak 30 yıldır aşevi hizmetimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Mola Evi açtık, şimdi Kent Lokantası çalışmasını başlattık. Yenişehir Belediyesi olarak Mersin Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte emeklinin, emekçinin yanında olmaya çalışıyoruz. Kaynak ve proje üreterek, vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Sizlerle omuz omuza, kalp kalbe bir yolun yolcusu olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Mutlaka kentsel dönüşümü yapacağız."

Bir emekli vatandaştan gelen soru üzerine Eğriçam Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili konuşan Özyiğit şunları söyledi: "Eğriçam Kentsel Dönüşüm Projesini bakanlığa verdik. Dolayısıyla bir imzaya kalmış durumda. İşi son aşamaya getirdik. Eğer ki o şekilde çözülmezse Yenişehir ve Büyükşehir meclislerimizde alacağımız kararlarla mutlaka kentsel dönüşümü yapacağız. Sadece Eğriçam'da değil, bulunduğumuz bölgede de yerinde dönüşüm çalışması başlattık. Onun da planlaması yapılmakta. Plansız yapılaşmanın olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm şart. Sonuna geldik diyebiliriz."

Emekli vatandaşların hobi bahçesi talebini geri çevirmeyen Başkan Abdullah Özyiğit, 2025 yılını 'Akıllı ve Yeşil Yenişehir Yılı' ilan ettiklerini ve bu çerçevede bir hobi bahçesi de yapacaklarını söyledi. Başkan Özyiğit, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzü 50 dönümlük bir alana taşıyacağız. Oradaki alanın içerisinde bir hobi bahçesini de gerçekleştireceğiz. 2025 yılını Akıllı Yeşil Yenişehir Yılı ilan ettik. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla Yenişehir'i daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için bir eylem planı hazırlıyoruz. Ekibimiz 6 aydır çalışıyor. Kurumlar, sivil toplum kuruluşları, site yönetimleri ve tüm vatandaşlarımız bu süreçte yer alacak. Dolayısıyla yeşil Yenişehir çalışmamıza bir hobi bahçesi de renk katacaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN