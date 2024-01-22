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Yenişehir Havaalanı'nda çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şaşırttı - Son Dakika
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Yenişehir Havaalanı'nda çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şaşırttı

Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHM Yenişehir Havaalanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şok etti. Babaannesi ve dedesini uğurlamaya gelen çocuğun oyuncak silahları, görevliler tarafından fark edildi.

Yenişehir Havaalanı\'nda çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şaşırttı
22.01.2024 - 09:51,  Güncelleme: 09:54
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Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHM Yenişehir Havaalanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şok etti.

Edinilen bilgiye göre, babaannesi ve dedesini kutsal topraklara Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı. Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı. Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler. Silahlarını polise gösteren küçük Selim bir süre polis amcalarıyla oynayıp daha sonra yakınlarını yolcu etti. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • HCS SONAT: savaşa hazırlanıyor küçük çocuk bile Yanıtla 2 0

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SON DAKİKA: Yenişehir Havaalanı'nda çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şaşırttı - Son Dakika
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