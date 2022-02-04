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Yenişehir iş dünyası başkanlardan yardım bekliyor - Son Dakika

Yenişehir iş dünyası başkanlardan yardım bekliyor

04.02.2022 14:29
Yenişehir iş dünyası başkanlardan yardım bekliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Bilecik yolunda bulunan firmalar işyerlerinin olduğu sokak ve caddelerin yapılmasını istiyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Bilecik yolunda bulunan firmalar işyerlerinin olduğu sokak ve caddelerin yapılmasını istiyor. İş dünyası yolların bozukluğundan dolayı üretimin aksama durumuna geldiğini belirtti.

Yenişehir-Bilecik yolu Okluk Sokakta bulunan fabrikalar, yetkililerden yollarının yapılmasını yazın tozdan kışın çamurdan ve meydana gelen çukurlardan dolayı sıkıntı çektiklerini söylediler. İmalat ve üretimin yapıldığı bölgede iş yerleri bulunan firma sahipleri Yenişehir Belediye Başkanımız Davut Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'tan rica ediyoruz. Bizim bulunduğumuz bölgede yollarımız bozuk buraya ağır tonajlı araçlar geliyor. Üretim yapıyoruz. Yazın tozdan kışın çamurdan dolayı gerek sağlığımız gerekse işlerimiz aksıyor. Bizler üretmeye devam ediyoruz. Başkanlarımızdan yollarımızın yapılmasını istiyoruz" diye konuştular. - BURSA

Yenişehir iş dünyası başkanlardan yardım bekliyor
Yenişehir iş dünyası başkanlardan yardım bekliyor
Yenişehir iş dünyası başkanlardan yardım bekliyor
Yenişehir iş dünyası başkanlardan yardım bekliyor

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Yenişehir, Bilecik, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenişehir iş dünyası başkanlardan yardım bekliyor - Son Dakika


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