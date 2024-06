Yenişehir Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulunda Başkanlık Değişimi

Yerel

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kuruluna katıldı. Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Belgin Gürağaç'ı tebrik ederken, önceki dönem başkanı Dilek Çakır'a ise çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yenişehir Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra kamu kurumları ve üniversitelerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile mahalle muhtarları oy kullandı. Belgin Gürağaç oy birliğiyle Yenişehir Kent Konseyi Başkanı seçildi.

"Yenişehir Belediyesi olarak kent konseyimizle birçok başarılı projeye imza attık."

Toplantıda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geride bıraktıkları 5 yılda Yenişehir Kent Konseyi iş birliği ile önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Kent konseylerinin yönetimde katılımcılığa katkı sunduğunu ifade eden Özyiğit, "Kent konseyleri, şehir yönetimine doğrudan katılımı sağlayarak, kent yaşamının daha şeffaf ve adil bir şekilde gelişmesine katkıda bulunurlar. Sizler görüş ve önerilerinizle şehrimizin daha yaşanabilir bir yer olmasına yardımcı oluyorsunuz. Bu yüzden her birinize teşekkür ediyorum. Belediyeler ile kent konseyleri arasındaki iş birliği, güçlü bir yerel yönetim anlayışının da temel taşlarından biridir. Bu iş birliği sayesinde, projelerimizi halkın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hayata geçiriyoruz. Karar alma süreçlerinde halkın sesini duymak ve taleplerini dikkate almak her zaman önceliğimiz oldu. Dolayısıyla sizlerin de katkıları, her zaman bize yol gösterici olmuştur ve olmaya devam edecektir. Beş yılda, Yenişehir Belediyesi olarak kent konseyimizle birçok başarılı projeye imza attık" dedi.

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarı ve Osman Şahin Öykü Günleri ile ilgili konuşan Başkan Özyiğit, "Kent konseyimizin değerli katkılarıyla, kadınlarımızın el emeği ürünlerini değerlendirebileceği bu pazarı kurduk. Burada kadınlarımız, ürettikleri ürünleri doğrudan halka sunarak aile bütçelerine katkı sağladılar. Bu proje, kadınlarımızın girişimcilik ruhunu desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak açısından büyük bir önem taşıyor. Kültür ve sanat alanında önemli bir etkinlik olan Osman Şahin Öykü Günlerini düzenleyerek, hemşehrimiz Osman Şahin'in eserlerini ve edebi mirasını daha geniş kitlelere tanıttık. Bu etkinlik, kentimizin kültürel zenginliğine katkıda bulunurken, edebiyatseverleri bir araya getirerek sosyal bir dayanışma ortamı oluşturdu. 'Hayat Eve Sığar Hayaller Eve Sığmaz' diyerek yarışmaya öyküleriyle katılan vatandaşlarımızın öyküleri tek kitapta buluştu" ifadelerini kullandı.

"Kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalar yaptık"

Dayanışma, eğitim hizmetleri ve sosyal yardımlaşma konularında Yenişehir Kent Konseyi ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Özyiğit şunları söyledi: "Toplumumuzun dayanışma ruhunu pekiştirmek adına çeşitli sosyal etkinlikler düzenledik. Bu etkinlikler, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü toplumumuzdaki sosyal bağlar bu şekilde güçleniyor ve herkesin birbirine karşı daha duyarlı ve yardımsever olması sağlanıyor. Eğitim, bizim için her zaman öncelikli bir konu oldu. Çünkü eğitimli, yetenekli ve güçlü bireyler yetiştirmek, toplumumuzun gelişimi ve refahı için temel bir gerekliliktir. Kent konseyimizle burs desteklerinden eğitim çalışmalarına, meslek edindirme kurslarından sanatsal etkinliklere kadar birçok alanda kadınlara, çocuklara ve gençlere yönelik işler yaptık." - MERSİN