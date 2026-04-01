Bursa\'nın iki ilçesinde önemli işbirliği

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılan önemli görüşmede İnegöl ve Yenişehir'de istihdam ve yeni yatırımlar dahil bir çok önemli konu ele alındı.

İnegöl Kaymakamı Eren Aslan, Belediye Başkanı Alper Taban Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette iki ilçe hakkında yatırım ve istihdam konuları ele alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yenişehir ve İnegöl arasındaki işbirlikleri görüşüldü. Hem de iki bölgenin sanayileşmesi kalkınması ve gelişmesi için ortak çalışmalar masaya yatırıldı. Oldukça güzel bir verimli görüşme gerçekleştirdik. Sadece istihdam konusunda değil yatırımlar konusunda, havaalanı hızlı tren ile ilgilide görüşüldü. İnegöl Yenişehir yolunu ele aldık. Yeni organize sanayi bölgeleri konusunda verimli bir toplantı yaptık. Bunların gelişmeleri önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Ben Kaymakamımıza ve Belediye başkanımıza teşekkür eder çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - BURSA