Yenişehir Yaş Sebze Hali'nin Yapılması İçin Protokol Yetkisi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yenişehir Yaş Sebze Hali'nin Yapılması İçin Protokol Yetkisi Verildi

Yenişehir Yaş Sebze Hali\'nin Yapılması İçin Protokol Yetkisi Verildi
20.06.2025 17:33  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Yaş Sebze Hali projesi için gerekli onaylar verildi. Projenin çiftçilere ekonomik katkı sağlaması ve istihdam imkanları oluşturması bekleniyor.

Çok uzun yıllardır beklenen Yenişehir Yaş Sebze Hali'nde son aşamaya gelindi. Yenişehir Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde ilçeye kazandırılacak bu önemli proje için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na protokol yapma yetkisi Büyükşehir Meclisi'nde oy birliği ile verildi.

Yenişehir çiftçisinin ürettiği ürünlere değer katması, ilçeyi ekonomik yönden kalkındırması, yeni istihdam imkanları sağlaması planlanan Yenişehir Yaş Sebze Meyve Hali'nin ilçeye kazandırılması için gereken tüm prosedürler tamamlandı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verdiği önerge doğrultusunda 2025 Stratejik Planına dahil edilen Yenişehir Yaş Sebze Meyve Hali'nin yapılması için gerekli olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yetki verilmesi konusu, Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısında oy birliği ile onaylandı.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Her geçen gün Yenişehir'de güzel şeyler oluyor. Son aylarda ilçemizin gelişimine yönelik önemli adımlar atılıyor. Yıllardır beklediğimiz bir projenin bugün son adımını da tamamladık ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na protokol yapma yetkisini verdik. Yenişehir'in menfaatleri için her kurum, kuruluş ve kişiyle iş birliği yapmaya devam edeceğiz. İlçemize katkı sağlayacak projelerin tek tek hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik olunduğunda Yenişehir'in çiftçisi de, esnafı da halkı da kazanıyor. Bugün, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde buna bir kez daha tanık olduk" dedi.

Yenişehir'in menfaati uğruna her türlü hizmetin önünü açmaya devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Ercan Özel, "Geçen yıl Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüştüğümüzde Yenişehir'e Yaş Sebze Meyve Hali'nin yapılmasının ne kadar elzem olduğunu belirtmiştik. Yenişehir Belediyesi uhdesinde bulunan 41 dönümlük araziyi de bu önemli proje için Büyükşehir Belediyesi'ne Yaş Sebze Meyve Hali Yapılması için tahsisini sağlayacağız. Şimdi, en kısa sürede temel atılmasını ve bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Şehrimize, halkımıza ve özellikle çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yenişehir, Ekonomi, Tarım, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir Yaş Sebze Hali'nin Yapılması İçin Protokol Yetkisi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor 77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

08:24
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi
Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
10:40
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı
10:28
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
10:27
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 08:51:12. #7.11#
SON DAKİKA: Yenişehir Yaş Sebze Hali'nin Yapılması İçin Protokol Yetkisi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.