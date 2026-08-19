Yenisi Arızalı Çıkan Traktör, Çiftçiyi Mağdur Etti - Son Dakika
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Yenisi Arızalı Çıkan Traktör, Çiftçiyi Mağdur Etti

Yenisi Arızalı Çıkan Traktör, Çiftçiyi Mağdur Etti
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Dursun Koçak, sıfır traktörünün 6 ayda 5 kez arızalandığını ve mağduriyetini dile getirdi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilik yapan Dursun Koçak, 1 milyon 750 bin liraya satın aldığı sıfır kilometre traktörün 6 ay içerisinde 5 kez arızalandığını belirterek, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde yaşayan Dursun Koçak, tarla işlerinde kullanmak için geçtiğimiz şubat ayında bir bayiden sıfır kilometre traktör satın aldı. İddiaya göre Koçak'ın 1 milyon 750 bin lira ödediği traktör, teslim alındığı ilk hafta arazide çalışırken arızalandı. Garanti kapsamındaki traktör, çekici yardımıyla Tokat kent merkezindeki yetkili servise götürüldü. Serviste yapılan işlemlerin ardından arızanın giderildiği belirtilerek, araç Koçak'a teslim edildi. Ancak Koçak'ın iddiasına göre traktör, yaklaşık 6 aylık süreçte farklı zamanlarda toplam 5 kez arızalandı. Her arızanın ardından yeniden servise götürülen traktördeki sorunun kalıcı olarak çözülemediğini öne süren Koçak, tarım sezonunda işlerinin aksadığını söyledi. Tarla işlerinde kullanılması gereken traktörün uzun süredir sanayide beklediğini ifade eden Koçak, yaşadığı mağduriyet nedeniyle hem zaman hem de maddi kayıp yaşadığını dile getirdi.

"Oraktan çıktık, traktörü halen çalıştıramadık"

Orak zamanında traktörün tarlada değil sanayide olduğunu söyleyen Dursun Koçak, "2'nci ayda bu traktörü aldım. İşlerim nedeniyle 1 milyon 750 bin TL'ye aldım. Traktörü aldıktan sonra sıkıntıları doğdu. Filtre patladı, sonra gazında problem var dediler. Sonra beynini değiştirdiler. İkinci aydan bugüne kadar bu traktör burada yatıyor. Ben çalıştırmak amaçlı aldım ama bir türlü çalıştıramadık. Traktörü Tokat bölgesindeki bayiden sıfır aldım. Bölge müdürleri de geldi, bu traktörün sıkıntılarını bir türlü çözemediler. Şu anda halen beklemekteyiz. Bu traktörün bir sıkıntısı var, biz aşamadık. Bu traktöre çok maliyet bindirdiler. Bunu alıp bir türlü fabrikaya götürmediler. Tekrar elden geçsin diye yolladık ama bir türlü alıp götüremediler, sanayide yatıyor. Artık kimseden cevap alamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesi lazım. Oraktan çıktık ama bir türlü traktörü çalıştıramadık. 2'nci aydan bu tarafa masraf yapıyoruz, halen de traktöre masraf ediyoruz. Sıfır aldım. 5 sefer traktörü çekiciyle sanayiye getirdim. Sıkıntısını bir türlü bulamadılar, halen de beklemekteyiz" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenisi Arızalı Çıkan Traktör, Çiftçiyi Mağdur Etti - Son Dakika

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