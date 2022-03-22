YER-SİS Platformu bilgilendirildi - Son Dakika
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YER-SİS Platformu bilgilendirildi

22.03.2022 11:04
YER-SİS Platformu bilgilendirildi

SİS) platformu bilgilendirme toplantısı Düzce'de gerçekleştirildi.

SİS) platformu bilgilendirme toplantısı Düzce'de gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilen YER-SİS platformunun bilgilendirme toplantısı Düzce'de yapıldı. Türkiye'de kentsel ve kırsal yerleşim sistemleri araştırması kapsamında Düzce'nin alanlarının araştırılması için ilgili kurumların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Vali Cevdet Atay başkanlık etti. Toplantıya ayrıca Vali yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İlçe kaymakamları, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kurum ile kuruluş temsilcileri katılım sağladı. - DÜZCE

YER-SİS Platformu bilgilendirildi
YER-SİS Platformu bilgilendirildi

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Hisarcık, Marmara, Türkiye, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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