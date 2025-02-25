Yerel Destek Programı Başvuru Süresi 28 Şubat'a Uzatıldı - Son Dakika
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Yerel Destek Programı Başvuru Süresi 28 Şubat'a Uzatıldı

Kocaeli Kent Konseyi'nin hazırladığı Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında sivil toplum kuruluşları için proje destek başvurularının son tarihi, gelen talepler üzerine 28 Şubat 2025'e uzatıldı. 30 milyon TL bütçe ile desteklenen program, sosyal sorumluluk ve yerel değerlerin korunmasına yönelik projeleri teşvik ediyor.

25.02.2025 10:44
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Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında proje destek başvuruları için son başvuru tarihi 28 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

Kocaeli Kent Konseyi'nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı'na (YEDEP) 30 milyonluk bir bütçe ile destek veren Büyükşehir Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantılarını İzmit, Gebze, Gölcük ve Derince ilçelerinde tamamlamış ve proje tekliflerinin son teslim tarihini 23 Şubat 2025 olarak duyurmuştu. Katılımcılık, sosyal sorumluluk ve yerel değerlerin korunması gibi yenilikçi projeleri destekleyecek YEDEP'te başvuru süresi sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda 28 Şubat 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Kocaeli'de toplum yararı için yapılan çalışmaların uygulanmasına ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma anlayışına dayalı sosyal yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlayan Büyükşehir, Kocaeli Kent Konseyi'nin hayata geçirdiği Yerel Destek Programı'na 30 milyonluk bütçe ile katkı sağlıyor. 2025 yılını "Kentlilik Bilincinin ve Katılımcılığın Artırılması" temasıyla geçirecek olan YEDEP'e dernekler, vakıflar, federasyonlar ve konfederasyonlar projeleriyle başvuru yapabilecek.

"Kentlilik Bilincini ve Toplumsal Dayanışmayı Özendirmek", "Yerel Değerleri Korumak ve Tanıtmak", "Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcılığı Desteklemek", "Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İşbirliğini ve Diyaloğu Güçlendirmek" olarak belirlenen yerel destek programı toplum yararına projeleri destekleyecek.

2025 yılında 30 milyon TL bütçenin ayrıldığı YEDEP projesinde küçük ve büyük ölçekli projeler olmak üzere iki öncelikli alan bulunuyor. Hibeler birinci alanda yer alan küçük ölçekli projeler için 75 bin TL ile 250 bin TL arasında yer alırken, ikinci alanda yer alan büyük ölçekli projeler ise 250 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerel Destek Programı Başvuru Süresi 28 Şubat'a Uzatıldı - Son Dakika

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