Yerli ALPİN-2 İnsansız Helikopteri Tanıtıldı

Yerli ve milli olarak üretilen Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN-2, gövdesine entegre edilen FVP dronlarla dışarıdan gelecek olan tehditlere karşı koruma sağlıyor. ALPİN-2 hakkında bilgi veren Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez, "ALPİN-2, 21 bin fit uçuş irtifası yapabiliyor. Havada uzun süre kalabilen insansız helikopter askeri personele mühimmat ve erzak taşıyabiliyor. 15 dakika içinde göreve hazırlanıp istediğimiz noktaya özellikle dağlık bölgelerde ulaşımın zor olduğu bölgelerde istediğimiz noktaya çok hızlı bir şekilde intikal edip ihtiyaç duyulan lojistik desteği sağlayabiliyoruz" dedi.

Yerli ve milli olarak üretilen insansız helikopter ALPİN-2, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te göz doldurdu. Ziyaretçilerin ilgi odağı olan helikopter 200 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. ALPİN-2 21 bin fit uçuş irtifası yapabiliyor.

Havada uzun süre kalabilen insansız helikopter askeri personele mühimmat ve erzak taşıyabiliyor. Termal ve gece görüşlü kameralarla 7/24 gözetleme yapabilme ve "hover" özelliğiyle havada asılı kalarak istenilen bir noktayı veya hedefi sabit bir şekilde gözlemleyebilme kabiliyetine sahip.

"Şu anda yüzde 80 oranında yerli bir platformumuz oldu"

ALPİN-2 hakkında bilgi veren Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez, "Lansmanını yaptığımız ALPİN-2 helikopterimizin önündeyiz. ALPİN-2 bizim ilk geliştirdiğimiz insansız helikopter. Kargo lojistik amaçlı geliştirmiş olduğumuz insansız helikopterimizin ikinci versiyonu. Sahada kullanımından sonra askerimizle birlikte geri bildirimlerine istinaden yapmış olduğumuz ilave geliştirmeler var ALPİN-2 platformunun üzerinde. Öncelikle daha önce uzatılmış bir kancayla yük taşırken şimdi altına entegre etmiş olduğumuz vinç mekanizmasıyla yükü artık gövdeye kadar çekip daha stabil bir yük taşıma operasyonu gerçekleştiriyor olacağız. Bununla birlikte özellikle elektroniklerinde, avyoniklerinde, Savunma Sanayii Başkanlığımızın teşvikleriyle çok daha ciddi yerlileştirme faaliyetlerinde bulunduk. Şu anda yüzde 80 oranında yerli bir platformumuz oldu. Yük taşıma kabiliyetiyle birlikte üzerine ilave ettiğimiz ilave sensörler ilave kabiliyetlerden dolayı motor gücünde de bir artış gerçekleşti. En önemli gelişmelerden bir tanesi de yine üzerine FVP dronlarımızın entegrasyonuyla birlikte platformun kendini dışarıdan gelecek olan tehditlere karşı koruyabilmesine olanak sağlayan bir kabiliyet de kazandırmış olduk" dedi.

"200 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip"

ALPİN-2'nin 200 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirten Dönmez, "Kargo taşıma esnasında yerde bulunan olası tehditlere karşı da bir atak gerçekleştirme kabiliyetine de sahip olacak. Gelişmiş algoritması gelişmiş avyonikleriyle birlikte daha stabil bir uçuş gerçekleştirecek. Buna istinaden gövdesinde ALPİN-1'e oranla farklı daha geniş daha büyük bir platforma haline gelmiş oldu. 200 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. İnşallah ilerde bütün lojistik yükünün bu tarz insansız helikopterlere doğru transfer edileceğine inanıyorum. Bu alanda da yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

ALPİN-2'nin sahada operasyon yürüten personele mühimmat ve erzak taşıyabileceğini vurgulayan Dönmez, "ALPİN-2'yi silahlandırmaya yönelik çalışmalarımız da var. Aslında şu üstünde görmüş olduğunuz FVP dronlar patlayıcı dronlar. Bir nevi silahlandırmanın ilk adımını gerçekleştirmiş olduk. Ama tabi füze roket entegrasyonu ve diğer silah sistemlerinin entegrasyonuna yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. İnsansız helikopterin kargo amacıyla kullanılmasının nedeni ise sahada operasyon yürüten askerimize mühimmat, su, erzak ve diğer ihtiyaç duyacağı ekipmanların hızlı bir şekilde transferini sağlamak. İnsansız olduğu için çok hızlı görev planlaması yapılıyor. 15 dakika içinde göreve hazırlanıp istediğimiz noktaya özellikle dağlık bölgelerde ulaşımın zor olduğu bölgelerde istediğimiz noktaya çok hızlı bir şekilde intikal edip ihtiyaç duyulan lojistik desteği sağlayabiliyoruz. Anten gören alanda 200 kilometre bir menzili var. Ama toplam uçuş menzili 800 kilometre. Kullanılacak role antenlerle 200 kilometrelik uçuş menzili 800 kilometreye kadar artırılabiliyor. 21 bin feet irtifa yüksekliği var helikopterimizin. Bu dronlar istenilen yükseklikten bırakılabilir. İlk versiyonlarımız TSK envanterinde ikinci versiyonlarımız için sözleşme imzalamıştık. İkinci versiyonun teslimatlarını da bu sene sonunda gerçekleştirmiş olacağız. Geçen sene 2 tane envantere girmişti. Bu sene teslimatlarımız 4 adet olacak. Çerçeve sözleşme olduğu için devamı da gelecek" dedi. - İSTANBUL