Yerli Malı Haftası\'nda Süt Sağım Etkinliği

Yerel

Afyonkarahisar Kocatepe İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğretmenler okula getirdikleri inekten süt sağarak öğrenciler ile birlikte Yerli Haftası'nda farkındalık oluşturdu.

Anasınıfı Arılar sınıfı tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili konuşan Okul Müdürü Anıl Yuvka "Öğrencilerimiz Sinanpaşa Küçükhüyük beldesinden gelen çiftlik hayvanımızla beraber süt sağımını öğrenip, doğal yaşam alanında inek ve buzağıyı besleyip, kendi elleriyle yoğurt mayaladılar. Yaparak ve yaşayarak, yaşantı temelli öğrenimin etkisine inanıyoruz. Alışılagelmiş etkinliklerin dışına çıkarak öğrencilerimiz için çok farklı unutamayacakları bir deneyim yaşatmak istedik. Başta çalışma arkadaşım Leyla Genç Türkan öğretmenim olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR