Yerli Pelet Sobalarına İlgi Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Yerli Pelet Sobalarına İlgi Artıyor

Yerli Pelet Sobalarına İlgi Artıyor

Kışın yaklaşmasıyla çevre dostu pelet sobalara talep artarken, yerli üreticiler yüksek verim sağlıyor.

09.11.2024 12:10
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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hem çevre dostu hem de yüksek ısı verimliliği sunan yerli üretim pelet sobalara ilgi artıyor. Ulus Sobacılar Çarşısı'ndaki ustalar, bu sobanın özelliklerini, avantajlarını ve kullanım detaylarını anlattı.

Havaların soğumasıyla birlikte, ısıtma sistemlerine olan talep hızla artarken, çevre dostu pelet sobalar öne çıkmaya başladı. Ankara Ulus Sobacılar Çarşısı'nda soba imalat eden Enes Çetik, bu sobaların yüksek ısı verimliliği sağladığını vurguladı. Çetik'e göre, pelet sobalar, duman çıkarmadan, çevre dostu pelet yakıtı ile çalışıyor ve saatte 1 ile 3 kilogram arası pelet tüketiyor.

"Sobalarımız gözle görülecek duman çıkarmıyor ama baca ve cam bağlantısı gerektiriyor" diyen Çetik, kaliteli pelet kullanımının sobanın performansı üzerinde büyük etkisi olduğunu ifade ediyor.

Çevre dostu ısınma seçeneği

Pelet sobaların Türkiye'de yaygınlaşmasında öncülerden Aybar Metal sahibi Volkan Aybar, üç yıl önce başladıkları üretimde dünyanın en verimli yakıtlarıyla çalıştıklarını belirterek, "Bu sobalar, kalori değeri yüksek, duman çıkarmayan, zehirlemesi olmayan temiz bir ısınma sağlıyor" diyen Aybar, bu sayede hem yurt içinde hem yurt dışında büyük talep gördüklerini ekledi. Pelet sobaların çevreye zarar vermemesi, onları klasik sobalardan ayıran en önemli özelliklerden biri olarak görülüyor" diye konuştu.

"Kullanıcıların tercihi pelet kalitesine bağlı"

Pelet sobalarda kullanılan yakıtın kalitesi de ısınma performansını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Enes Çetik, kullanıcıların bazı karışık peletleri tercih ettiğinde, sobanın beklenenden daha az verim sağladığını kaydederek, "Yüzde yüz çam peletleri çok daha yüksek performans verirken, sunta ve MDF karışımlı peletler daha düşük ısı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Çetik, kalitesiz pelet seçiminden dolayı kullanıcıların sık sık yanma sorunlarıyla karşılaştığını, doğru pelet kullanımı, sobanın maksimum verimlilikte çalışmasını sağladığını söyledi.

Fiyat aralıkları ve modeller

En küçük model pelet soba, 70 metrekareye kadar ısıtma kapasitesine sahip ve fiyatı 8 bin 500 TL olduğunu bildiren Çetik, bu küçük modellerin oldukça talep gördüğünü ancak daha geniş alanlar için farklı modellerin de mevcut olduğunu söyleyerek, "Üstten üflemeli, 250 metrekareye kadar ısıtabilen modellerimiz 45 ila 50 bin lira arasında değişiyor" bilgisini verdi.

Yerel üretim ve yüksek talep

Pelet soba satıcısı Volkan Aybar, patentlerini aldıkları bu sobaları üç yıl önce piyasaya sürdüklerini ve o günden bu yana büyük ilgi gördüklerini vurgulayarak, "Patentimizi aldık ve şu an talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Üretimimiz Ankara Ulus Sobacılar Çarşısı'ndaki atölyemizde devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerli Pelet Sobalarına İlgi Artıyor - Son Dakika

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