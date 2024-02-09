Yeşil saha bir anda boks ringine döndü...O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yeşil saha bir anda boks ringine döndü...O anlar kamerada

Yeşil saha bir anda boks ringine döndü...O anlar kamerada

Bursa'da oynanan amatör bir maç sonrası saha boks ringine döndü. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç sonrası iki takım oyuncuları tartışmaya başladı. Tartışma, kısa bir süre sonra kavgaya döndü. O anlar anbean amatör kamerayla kaydedildi.

09.02.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşil saha bir anda boks ringine döndü...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da oynanan amatör bir maç sonrası saha boks ringine döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç sonrası iki takım oyuncuları tartışmaya başladı. Tartışma, kısa bir süre sonra kavgaya döndü. O anlar anbean amatör kamerayla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Osmangazi, Bursa, Olaylar, Güvenlik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşil saha bir anda boks ringine döndü...O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 11:21:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşil saha bir anda boks ringine döndü...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement