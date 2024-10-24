Yeşil STEAM Azerbaycan Festivali Renklendi - Son Dakika
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Yerel

Yeşil STEAM Azerbaycan Festivali Renklendi

Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen Yeşil STEAM Festivali, 22 ülkeden katılımcılarla büyük ilgi topladı.

24.10.2024 18:05
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Azerbaycan'da ilk defa düzenlenen Yeşil STEAM Azerbaycan Festivali (SAF), renkli görüntülere sahne oldu.

Azerbaycan'da ilk kez Yeşil STEAM Azerbaycan Festivali (SAF) düzenlendi. Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı, desteği ile gerçekleştirilen SAF, katılımcılardan büyük ilgi topladı. Etkinlikte, STEAM tabanlı eğitimin teşvik edilmesi, öğrencilerin hayal güçlerini geliştirilmesi ve çevre dostu projelerin tanıtılması hedeflenen festivalde, Azerbaycan, Pakistan, Bulgaristan, Kazakistan, Gürcistan, ABD ve diğer ülkelerden gelen ekiplerin yanı sıra, Türkiye'den 11 ekip ve 49 katılımcı yer aldı.

Katılımcılar, "VEX IQ Competition", "VEX Robotics Competition" ve "Yeşil Girişimler" gibi farklı kategorilerde yarıştı. Türkiye'den gelen 8 jüri üyesi de ekiplerin performanslarını değerlendirdi. 10-21 yaş arası gençlerin katıldığı festivalde, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerinin entegre şekilde öğretilmesine dayalı yarışmalar düzenlendi ve öğrenciler projeleriyle başarılarını sergiledi.

Etkinliğe, toplamda 22 farklı ülkenin katılımcının geldiğini belirten Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, "STEAM Azerbaycan Festivali (SAF), şu anda bölgede eğitim alanında, pedagojik açıdan en büyük, en çok devleti ve en çok öğrenciyi kendine çeken etkinliktir. Aynı zamanda bu yıl 29. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı (COP 29) etkinliği kapsamında, eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen ilk Yeşil-SAF bilim etkinliğidir. Bu, bizim birinci büyük etkinliğimizdir. Öncelikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in inisiyatifiyle düzenlenen bu büyük küresel etkinlik, aynı zamanda Azerbaycan'da çevreye ve özellikle öğrencilerde çevreye bağlılık duruşunun oluşması açısından da önemli bir rol oynamaktadır. Öyle ki, ilk etkinlik olan Yeşil-SAF etkinliğinde tüm yarışmalar, esasen ayrı-ayrı sürdürülebilir çözüm yollarının bulunması, gezegenimizin korunması ve aynı zamanda çevrenin korunması ve iklim değişiklikleri ile ilgili olarak öğrencilerde yalnızca büyük yeteneklerin değil, aynı zamanda somut projelerin gösterimini yapmaktadır" dedi.

Genel olarak, COP 29 kapsamında Eğitim ve Bilim Bakanlığı olarak birçok alanda faaliyet yürütüldüğünü belirten Amrullayev, "Bunlardan ilki, bugün burada bulunduğumuz bu etkinliktir. Ardından, küresel ölçekte büyük bir öneme sahip olacak ve COP 29'un en önemli miraslarından biri haline gelecek PISA değerlendirmesi var. Uluslararası değerlendirmeler alanında ilk kez çevre duyarlılığının ölçülmesi çerçevesi Azerbaycan tarafından sunuldu. Bu girişim, hem UNESCO hem de OECD tarafından beğenildi. 18 Kasım tarihinde, Azerbaycan'da yapılacak Bilim ve Eğitim Bakanları toplantısında, yani COP kapsamındaki bu toplantıda, sonraki PISA değerlendirmelerinde okuma, matematik ve fen bilimlerinin yanı sıra çevre duyarlılığı ölçümünün de dahil edilmesi gündeme gelecek. İnanıyorum ki bu girişim, insanlık için önemli bir değer katacaktır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşil STEAM Azerbaycan Festivali Renklendi - Son Dakika

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