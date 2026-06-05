Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Yeşilay\'dan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu
05.06.2026 13:51
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Yeşilay Genel Başkanı Dinç, bağımlılıkların zararlarını ve mücadele çalışmalarını anlattı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Elazığ İl Şubesi ve gönüllüleriyle bir araya gelerek bağımlılıkla mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi kapsamında kentte bulunan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Elazığ İl Şubesi yönetimi ve Yeşilay gönüllüleriyle Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Bağımlılık türleri ve yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dinç, sigara ve kumar bağımlılığının toplumsal tahribatlarına dikkat çekti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla yürütülen hizmetlere değinen Dinç, "Her yıl 120 bin insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Elazığ büyük bir şehir ama küçük bir şehrimizin tamamı kadar nüfus kaybediyoruz. Sadece sigaradan dolayı. 120 bin insan. Depremde kaybettiğimizden daha çok insanı her yıl kaybediyoruz. Kumarla alakalı meseleyi zaten yakinen biliyorsunuz. Her yere hastalık gibi yayılmış durumda. Çok sayıda insanımız önce bütün varlıklarını, işlerini kaybediyorlar. İtibarlarını kaybediyorlar. Sevdiklerini kaybediyorlar. Sonra intiharla canlarına kıyıyorlar. Buna da hiçbir şekilde rızamız, tahammülümüz yok. Dolayısıyla bağımlılıkların hiçbiri birbirinden daha az zararlı değil. Hepsiyle aynı ciddiyetle, aynı güçle, aynı heyecanla mücadele etmek zorundayız. Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin dünyada örneği olmayan etki anlamında, yaygınlık anlamında bir hizmeti var; Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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