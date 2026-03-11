Yeşilay'dan Gençlere Destek Ziyareti - Son Dakika
11.03.2026 15:18
Yeşilay Kayseri, Bünyan Cezaevi'nde gençlerle bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularını görüştü.

1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Bünyan Kapalı Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette gençlerle sohbet edilerek bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve umut dolu bir gelecek üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarete Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem de eşlik ederken, Ceza İnfaz Kurumu yönetimi ve personeli tarafından Yeşilay Kayseri heyetine nazik bir ev sahipliği gösterildi. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mustafa Demir, Yeşilay'ın toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediğini belirterek, gençlerin umutlarını güçlendirecek ve onları bağımlılıklardan uzak bir geleceğe hazırlayacak çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti. Demir, Yeşilay Kayseri olarak özellikle

gençlerin yanında olmaya ve onların sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Program sonunda Yeşilay Kayseri yönetimi, ziyarette kendilerine eşlik eden Bünyan

Kaymakamı Yücel Erdem'e, ev sahipliği için cezaevi müdürüne ve kurum personeline teşekkür etti.

Yeşilay Kayseri, gençlerin umutlarını güçlendirmek ve sağlıklı, bağımsız bir gelecek inşa etmelerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yeşilay Haftası, Kayseri, Bünyan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

15:10
