Yeşilay Erzincan Şubesi Başkanlığı Devir Teslim Töreni - Son Dakika
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Yeşilay Erzincan Şubesi Başkanlığı Devir Teslim Töreni

Yeşilay Erzincan Şubesi Başkanlığı Devir Teslim Töreni

Yeşilay Erzincan Şubesi'nde 3 yıllık başkanlık görevini başarıyla yürüten Bilal Selçuk, görevini Av. Sinan Aslan'a devretti. Törende, karşılıklı teşekkürlerin yanı sıra, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularına vurgu yapıldı.

03.11.2024 11:40  Güncelleme: 11:43
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Göreve geldiği günden beri yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte bağımlılıkla mücadele adına Erzincan'da başarılı çalışmalara imza atan Yeşilay Erzincan Şubesi Başkanı Bilal Selçuk, görevini Av. Sinan Aslan'a devretti.

3 yıldır Yeşilay Erzincan Şubesi başkanlığı yapan Bilal Selçuk devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, böyle vedalara müthiş vedalar dediğini belirterek, "Genel merkezimizin Mayıs ayında yönetim kurulu kararı olarak almış olduğu karar ile Türkiye genelinde şube başkanlarını görev süresinin 3 yıl olacağı ifade edilmişti. Bizlerde Erzincan şubesi ve yönetimi olarak 28 Ekim 2021 yılında başlayan görevimiz 28 Ekim 2024 yılı itibariyle mutlu ve huzurlu bir şekilde veda ediyoruz. Yeni göreve gelen başkanıma da şimdiden hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin diyorum. Bizler 3 yıl içerisinde çok iyi hizmetler yaptığımıza inanıyoruz. Böyle güzel bir yönetimi toplamak kolay değil. Birçok aileye hizmet verdik. İnşallah hizmet verdiğimiz ailelerde mutlu olmuşlardır.

Bu veda müthiş bir veda

Buradan özellikle Valimiz Hamza Aydoğdu'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Gecesini gündüzüne katan Valimiz Hamza Aydoğdu'nun bizlerde emeği çok. Allah razı olsun. Ayrıca sevgili eşime, Belediye başkanımıza, Emniyet Müdürümüze, Genel Başkanımız Mehmet Dinç'e, bizlere destek olan tüm yönetimime, YEDAM' a teşekkür ediyorum, başta söylediğimi gibi bu veda müthiş bir veda. Hiç kimseyi kırmadan, incitmeden güzel bir şekilde ayrılıyorum. Böyle kıymetli bir kuruluşta görev aldığım için mutluyum, huzurluyum. Bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah bizden sonrada Sinan Başkanımız çok daha iyi hizmetler yapacaktır. Varsa hakkım helal olsun sizlerde helal ediniz" diyerek sözlerini tamladı.

Toplumumuza fayda sağlamak için bir aradayız

Yeşilay Erzincan Şube Başkanlığı görevini devralan Av. Sinan Aslan ise konuşmasında, "Bugüne kadar Yeşilay değerlerine olan katkıları ve özverili çalışmalarından dolayı Bilal Selçuk başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yeşilay olarak, sağlıklı yaşamı teşvik etmek, bağımlılıkla mücadele etmek ve toplumumuza fayda sağlamak için bir aradayız. Hep birlikte, daha fazla insana ulaşmayı, farkındalığı artırmayı ve toplumsal bilinci güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından grevi devreden Bilal Selçuk, yeni başkan Av. Sinan Aslan ve kendi yönetim kurulu üyelerine plaket takdim etti.

Program yemek ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilay Erzincan Şubesi Başkanlığı Devir Teslim Töreni - Son Dakika

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