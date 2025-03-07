Yeşilay Haftası Bursa'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yeşilay Haftası Bursa'da Coşkuyla Kutlandı

Yeşilay Haftası Bursa\'da Coşkuyla Kutlandı

Bursa'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleriyle bağımlılıkla mücadele vurgulandı.

07.03.2025 17:39
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Bursa Şubesi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası çerçevesinde, Yeşilay'ın 105. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. Eğitim Vadisi BTSO Oğuz Kağan Köksal Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz, Yeşilay Bursa Şube Başkanı M. Suat Arvas, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin SEZER ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı M. Suat Arvas, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeledeki köklü geçmişine vurgu yaparak, "Bursa'mızda Yeşilay ruhunu her köşeye taşımak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Okullarımızda, meydanlarımızda, çadırlarımızda, yürüyüşlerimizde ve farkındalık etkinliklerimizde Yeşilay'ın sesini duyurmaya devam ediyoruz. Unutmayalım ki bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam hepimizin hakkıdır" dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz ise konuşmasında, bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek, Yeşilay'ın bu alandaki çalışmalarının toplum sağlığı için büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Şeyda Polat'ın bilgilendirici sunumunun ardından halk oyunları gösterisi ve "Gerçek Dünya" adlı oratoryo sahnelendi. Program, tüm katılımcıların bir araya gelerek çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu. Yeşilay Haftası kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle "Yeşilay Spor Oyunları - Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası" düzenlendi. Sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edildiği bu etkinlik, gençlerin büyük ilgisini çekti.

Hafta boyunca Yeşilay Bursa Şubesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurduğu çadırda farkındalık ve atölye çalışmaları düzenleyerek, bağımlılıkla mücadelede toplumsal bilinç oluşturmayı sürdürüyor. Bunun yanı sıra, okullarda ve üniversitelerde eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yeşilay Bursa Şubesi, hafta boyunca düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle bağımlılıkla mücadelenin önemini vurgulamaya ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışmalarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilay Haftası Bursa'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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