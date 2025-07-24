Yeşilay Karikatür Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Yeşilay Karikatür Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

24.07.2025 23:34
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Yeşilay, 9. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda 11 karikatüristi ödüllendirdi.

Yeşilay tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda dereceye giren 11 başarılı karikatürist ödüllerine kavuştu.

Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ödül töreni düzenlendi. Yeşilay Genel Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Polonya İstanbul Konsolosu Marek Lipka, Yeşilay Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu üyeleri, yazarlar, yayıncılar ve çok sayıda kişi katıldı.

Yarışmada birincilik ödülünü Fransa'dan Jean-Loc Bélom kazandı. İkincilik ödülünü Türkiye'den Mümin Bayram, üçüncülük ödülünü ise Polonya'dan Grzegorz Szumowski aldı. Başarı ödülleri ise Türkiye'den Muhammet Şengöz, Hasan Ceylan ve Kürşat Zaman'a verildi. 16 Yaş Altı kategorisinde Zeynep Irmak Yaman, Defne Yıldız, Umut Poyraz Geyik ve Irmak Oruç ödül kazanan genç yetenekler arasında yer aldı. Yeşilay'ın kurucusu adına verilen Mazhar Osman Ödülü'ne ise bu yıl Türkiye'den Necdet Yılmaz layık görüldü.

"53 ülkeden 649 tane sanatçı başvurdu"

Törenin açılış konuşmasını yapan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Karikatür yarışmasında bu sene dokuzuncu seneyi kutlamış oluyoruz. Dokuz seneden beri uluslararası düzeyde oldukça başarılı bir süreci Türkiye Yeşilay'ı olarak yürütüyoruz. Çünkü eğitimler üzerinden bağımlılıkla alakalı insanımızı bilgilendiriyoruz. Beceri kazandırmakla alakalı yine grup terapi faaliyetlerimiz, bireysel destek programlarımız var. Sanatın gücünü de kullanıyoruz. Kısa film yarışmamız var, sağlık ve salgı gelecek yarışmamız var ve yine sanatı aktif olarak kullandığımız uluslararası karikatür yarışmamız var. Bu sene 9. su yaptığımız yarışmamıza 53 ülkeden 649 tane sanatçı başvurdu. Jüri üyelerimiz büyük bir mesai sarf ederek bin 165 tane eseri değerlendirerek bugün sizlere sunduğumuz eserleri seçmiş oldular. Bu kadar büyük bir talep, bu kadar büyük bir ilgi görmek, mücadelemizin geleceği anlamında, başarısı anlamında, mücadelemizin destekçilerini görmek, sahiplenmelerini fark etmek anlamında bizi oldukça heyecanlandırıyor. Aynı zamanda bu sene yine 16 yaş 6 genç kardeşlerimizin gözünden bağımlılıkla mücadeleyi görmek yine bizi heyecanlandıran en önemli noktalardan bir tanesi. Onların da mücadelemize enerjileriyle, vizyonlarıyla, bakış açılarıyla dahil olmalarından dolayı oldukça mutluyuz" dedi.

"Umarım benim resmim bir şeyleri değiştirmek için küçük bir adım olur"

Yarışmada ödül alan Defne Yıldız, "Bu yarışma benim için çok zor oldu, çok düşünmem gerekti. Ama düşününce, bu bağımlılıkların en kötüsünü ben sanal bağımlılık olduğunu düşümdüm ve onunla ilgili çizmek istedim. Gerçekten benim için çok zor oldu. Ama umarım benim resmim bir şeyleri değiştirmek için küçük bir adım olur. Bu yüzden de öğretmenlerime ve aileme çok teşekkür ederim" dedi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilay Karikatür Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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