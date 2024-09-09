Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi İhalesi - Son Dakika
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Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi İhalesi

Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi İhalesi

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından verilen ilanla Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin çevre düzenlemesi ve peyzaj yapımı işi ihaleye çıkarıldı. İhaleye teklifler sadece elektronik ortamda alınacak.

09.09.2024 13:58
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Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından verilen ilanla Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Yapımı, açık teklif usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından verilen ilanda, "Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü İhale Servisi'nde yapılacak ihaleye son teklif verme süresinin 20 Eylül Cuma günü saat 10.30 olduğu belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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