Üye Girişi
Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Durğun gazetecileri ağırladı - Son Dakika

Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Durğun gazetecileri ağırladı

13.01.2022 10:10
Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Durğun gazetecileri ağırladı

Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Durğun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarette basının önemine değinen Hakan Durğun, "Dürüst ve ilkeli haber anlayışıyla her koşulda görevlerini özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

Ziyarette ayrıca Yeşilay'ın çalışmaları hakkında da basın mensuplarına bilgi aktaran Durğun, "Yeşilay; 81 ülkede 120 şubesi, 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve 60 bin gönüllüsüyle 101 yıldır toplum yararına profesyonel bir gönüllülükle hizmet vermektedir. Yeşilay Van Bölge Koordinatörlüğü; kadın, genç, eğitim ve Ar-Ge komisyonları, üniversitedeki Genç Yeşilay Topluluğu ve 500'ü aşkın gönüllüsüyle Van'da her ay birden fazla eğitim ve etkinlik düzenlemektedir" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nı 2011 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Durğun, "2020 yılında Türkiye geneli 538 bin 633 eser başvurusu yapılmış olup, Yeşilay Van Şubesi 32 bin 784 eser girişi ile Türkiye 3'üncüsü olmuştur. 2021 yılında ise Türkiye geneli 438 bin 41 eser girişi yapılmış ve Yeşilay Van Şubesi 103 bin 685 eser girişi yaparak en fazla eser gönderen il olmuştur" diye konuştu.

Yeşilay Elçileri Projesi ile toplumun bütün katmanlarının bağımlılıkla mücadeleye dahil edilmesine katkı sağlamak amacıyla bu alanda bilgilendirmeyi, toplumsal farkındalığı ve bilinci artırmayı amaçladığını vurgulayan Durğun, "Bu çerçevede çeşitli meslek (kırtasiyeler, kafe restoranlar, internet kafeler, büfeler, kıraathaneler, giyim mağazaları ve bay/bayan kuaför) gruplarına yönelik yapılacak ziyaretler kapsamında Yeşilay elçileri olabilecek esnaf ziyaret edilerek toplumsal duyarlılığının artırılmasına katkıda bulunulacaktır. Yeşilay Van Şubesi olarak ilimizde esnaf ziyaretlerine başlamış olduğumuzu duyuruyor, esnafımızın desteğini bekliyoruz. Bunun yanında YEDAM olarak tütün, alkol, madde, internet ve kumar oynama ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasını ve ilişkilerinin sağlıklı devam etmesini destekliyoruz. 115'i arayarak YEDAM'dan randevu alabilir, ücretsiz olarak hizmetlerden faydalanabilirsiniz" şeklinde konuştu. - VAN

YORUMLAR
500

Türkiye, Yeşilay, Ocak, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Durğun gazetecileri ağırladı - Son Dakika


ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş         
07:47
AK Partili Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır? AK Partili Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır?         
19:58
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14

Son Dakika Haberleri
10:07 Hırsız, beğenmediği ayakkabıya tükürüp almaktan vazgeçti!
10:04 Hırsızlık çetesi, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazılarından yakayı ele verdi
10:03 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:02 Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak
09:51 Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor?
09:31 Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi
09:30 Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 28 ilde tefecilere yönelik "kene" operasyonu! 160 tefeciden 133'ü gözaltında
09:16 Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım
09:13 Dolar, Euro ve Sterlin tekrar yükselişe geçti! FED açıklaması sonrası düşüş yaşanmıştı
09:04 Zincir marketlere yasak geliyor! Sigara, telefon, züccaciye ve kırtasiye dahil birçok ürünü satamayacaklar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 10:21:35. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Durğun gazetecileri ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement