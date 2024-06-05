Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın iz bırakan oyuncularından olan Fatma Karanfil, kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılımın az olduğu görüldü.

05.06.2024 15:24
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Yeşilçam'da iz bırakan oyunculardan olan Aşk-ı Memnu ve Çocuklar Duymasın gibi dizilerde de oynayan ve yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da 72 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı. Karanfil'in cenazesine katılımın az olduğu görüldü.

Yeşilçam'da iz bırakan oyunculardan ünlü sanatçı Fatma Karanfil, kanser hastalığı nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti. 2008'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide 'Şayeste' karakterini canlandıran, Çocuklar Duymasın dizisinde de oynayan Karanfil için Beşiktaş'ta bulunan Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve yakınları katıldı. Taziyeleri ise Karanfil'in yeğenleri Aslı ve Elif Karanfil kabul etti.

"Çok disiplinli, hayat dolu çok profesyonel bir oyuncuydu"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Türk ekranlarının çok değerli bir sanatçısıydı. Ben de onunla çalışma fırsatını elde ettim. Çok disiplinli, hayat dolu çok profesyonel bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Üzüntülerini dile getiren Hülya Koçyiğit ise, "Türk sinemasının yıldızlarından birini daha ebediyete yolcu ediyoruz. O kadar güzel bir insandı o kadar güzel hatıralar bıraktı ki bize. Ruhu şad olsun. Biz onu çok sevdik. Ben onu ne yazık ki entübe edilmiş haliyle ziyaret ettim. Ben onunla konuştum. O bana gözleriyle selam verdi" dedi.

Cenazeye katılım az oldu

Karanfil için öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Karanfil'in tabutu omuzlara alınarak Feriköy Mezarlığı'na defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu. Öte yandan Karanfil'in cenazesine katılımın oldukça az olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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