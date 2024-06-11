Yeşilçam'ın usta isimlerinden Murat Soydan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Murat Soydan hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Mehveş Soydan duyurdu. Oyuncunun eşi Uğurgül Soydan ise acısını dile getirdi.

11.06.2024 13:47
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Murat Soydan hayatını kaybetti.

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Murat Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Oyuncunun eşi Uğurgül Soydan ise acısını, "Çok değerli 43 yıllık eşim Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan'ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta Üsküdar'da doğdu. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. 1966'da Perde Dergisi'nin açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinema kariyerine başladı. Kamera karşısına ilk kez 1966'da 'Kolsuz Kahraman' ile geçen Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de rol alan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. Sinema hayatına 1966 yılında, Nejat Saydam'ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı. 1970'li yılların jön oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilçam'ın usta isimlerinden Murat Soydan hayatını kaybetti - Son Dakika

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