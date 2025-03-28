Yeşilçomlu Mahallesi'nin Geleneksel İftar Yemeği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Yeşilçomlu Mahallesi'nin Geleneksel İftar Yemeği Yoğun İlgi Gördü

Yeşilçomlu Mahallesi\'nin Geleneksel İftar Yemeği Yoğun İlgi Gördü

Bandırma'ya bağlı Yeşilçomlu Mahallesi, Ramazan ayının son günlerinde düzenlediği iftar yemeğinde yaklaşık 800 kişiyi bir araya getirdi. İftar programında mahalle sakinleri ve davetlilere geleneksel lezzetler ikram edildi. Muhtar Süleyman Öztaş, iftara katılanlara teşekkür ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Yeşilçomlu kavunları Türkiye genelinde ün kazanmaya başladı.

28.03.2025 09:40  Güncelleme: 09:44
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Bandırma'ya bağlı Yeşilçomlu Mahallesi, geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde mahalle sakinlerini ve davetlileri bir araya getirdi. Mübarek Ramazan ayının son günlerinde gerçekleşen iftar organizasyonuna yoğun katılım sağlandı.

İftar programına Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri Yeşilçomlu Mahalle Muhtarı Süleyman Öztaş ve çevre köy muhtarları katılım gösterdi.

Yaklaşık 800 kişinin katıldığı iftar programında, misafirlere geleneksel lezzetlerden oluşan özel bir menü ikram edildi. İftar sonrasında mahalle kahvelerinde çay eşliğinde sohbetler devam etti.

Yeşilçomlu'nun Kavunu Türkiye'ye Açılıyor

Yeşilçomlu Mahallesi, sadece iftar organizasyonu ile değil, aynı zamanda Türkiye genelinde ün kazanmaya başlayan mis kokulu kavunlarıyla da dikkat çekiyor. Bölgenin verimli topraklarında yetişen Yeşilçomlu kavunu, hem lezzetiyle hem de kokusuyla tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

Programın sonunda Muhtar Süleyman Öztaş, iftara katılan misafirlere ve mahalle halkına teşekkür ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Mahalle sakinleri ise bu geleneğin her yıl devam etmesini temenni ettiklerini dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilçomlu Mahallesi'nin Geleneksel İftar Yemeği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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