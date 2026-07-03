Yeşilhisar heyetinden Başhekim Çöl\'e ziyaret

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel ile Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, sağlık hizmetleri, kurumlar arası iş birliği ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel ile Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'a teşekkür ederek, kurumlar arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KAYSERİ