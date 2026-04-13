15. Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

13.04.2026 10:54  Güncelleme: 11:48
Fethiye'de düzenlenen 15. Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Festivali, yoğun katılım ve çeşitli etkinliklerle sona erdi. Festivalde yöresel lezzetlerin sunumu, sanat gösterileri ve doğal etkinlikler katılımcılardan ilgi gördü.

(MUĞLA) - Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde bu yıl 15'incisi düzenlenen Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Festivali, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle tamamlandı. Çevre illerden gelen binlerce ziyaretçi, festivale büyük ilgi gösterdi.

Fethiye Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Festivali sona erdi. Festival kapsamında resim yarışmaları, fotoğraf sergileri, halk oyunları ve dans gösterileri, söyleşiler, konserler ve çocuk etkinlikleri düzenlendi.

Ayrıca kuzugöbeği mantarı başta olmak üzere yöresel yemeklerin yapıldığı, yerel tatların sunulduğu stantlar ve dastar dokumacılığına yönelik etkinlikler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Doğaseverler için düzenlenen mantar avı ve doğa yürüyüşleri de festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı.

Gastronomi alanında ise yemek yazarı Elif Korkmazel'in yemek atölyesi çalışması katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kadyanda Antik Kenti ve bölgenin gastronomi kültürü üzerine yapılan söyleşiler de büyük beğeni topladı.

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde düzenlenen dokuma ve dastar defilesi oldu. Belediye bünyesinde çalışan kadınların katkılarıyla hazırlanan defilede, geleneksel dokuma kültürü modern yorumlarla sahneye taşındı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yerel üretimi destekleyen ve kültürel mirası yaşatan organizasyonlara büyük önem verdiklerini vurguladı. Karaca, bu tür etkinliklerin bölge turizmine katkı sağladığını belirterek, "Yerelde güçlenmeden genelde güçlü olamayız" dedi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Karaca, "Harika bir organizasyon ile binlerce kişiyi Yeşilüzümlü'de ağırladık. Bugün özellikle çok kalabalık. Herkese katılımları için teşekkür ederim" diye konuştu.

Festivalin son gününde ise Dedublüman grubu sahne aldı. Yeşilüzümlü Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:44
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı Olay hakem Elif Karaarslan da gözaltında
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Olay hakem Elif Karaarslan da gözaltında
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:30
Bakan Fidan, ABD ve İran’ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı Mesele Hürmüz değilmiş
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
