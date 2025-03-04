Yeşilyurt\'ta Çocuklar Barış Manço ile Eğlendi

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Yeşilyurt Kaymakamlığı, "ÖNEM Projesi" kapsamında düzenlediği Barış Manço Şarkıları Çocuk Konseri ile 610 öğrenciye unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlikte çocuklar şarkılar söyleyip, interaktif oyunlarla eğlenceli anlar geçirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan 'Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi' kapsamında Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile çocuklarda sevgi ve şefkat eksikliğini giderecek sosyal ve kültürel destekler sunuluyor.

Proje kapsamında Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Barış Manço Şarkıları Çocuk Konseri" Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe 26 okuldan toplam 610 anaokulu ve ilkokul öğrencisi katıldı.

Etkinlik kapsamında, çocuklar Barış Manço'nun sevilen şarkılarını hep birlikte söyleyerek keyifli anlar yaşadı. Şarkılarla birlikte, denge ve alkış oyunları gibi interaktif etkinlikler düzenlendi. Ayrıca palyaço, Pamuk Prenses, Hacivat ve Karagöz gibi karakterlerin yer aldığı oyunlarla çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı. Program boyunca minik misafirlere pamuk şeker, kek ve meyve suyu ikram edildi.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, ilçe amirleri ve eğitimcilerle birlikte bu tür etkinliklerin koordinasyonunu sağlayarak, merkezden uzak okullardaki öğrencilerin de katılımını destekledi. Program, çocukların kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, kamu kurumları ve toplumun tüm kesimlerinin desteklediği bu proje kapsamında, sadece üç ay içinde bin 400 etkinlik gerçekleştirdi. Barış Manço Şarkıları Çocuk Konseri de bu etkinlikler arasında unutulmaz bir yer edindi.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, yaptığı açıklamada, ilçedeki öğrenciler için başlatılan sosyal proje hakkında bilgiler verdi. Baytak, projenin amacının, Yeşilyurt ilçesindeki öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımını sağlamak olduğunu belirtti. Bu süreçte öğrencilerin belirlenen yöneticilerle birlikte çeşitli etkinliklerde yer alacağını ve böylece sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişim göstererek kısıtlamalarını aşmalarının hedeflendiğini belirten Baytak, Barış Manço şarkıları eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerle keyifli bir program geçireceklerini de ifade etti. - MALATYA