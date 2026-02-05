Yeşilyurt\'ta "Tek Bayrak, Tek Vatan" Gençlik bayrak yürüyüşü

Yeşilyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Beylerderesi Şehir Parkı'nda düzenlenen "Tek Bayrak, Tek Vatan" temalı "Gençlik Bayrak Yürüyüşü", gurur dolu anlara sahne oldu. Ay yıldızlı bayrakların gökyüzünü adeta kırmızı-beyaza boyadığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları güçlü bir şekilde verildi.

Yeşilyurt Belediyesi'nin Beylerderesi Şehir Parkı'nda yer alan Savaş Müzesi, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Gençlerin vatan, bayrak ve memleket sevgisini güçlü bir şekilde ortaya koymak amacıyla düzenlenen "Tek Bayrak, Tek Vatan" temalı "Gençlik Bayrak Yürüyüşü", yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Akmercan Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri de destek verdi. Okullarından Beylerderesi Şehir Parkı'ndaki Savaş Müzesi'ne kadar Türk bayrakları eşliğinde yürüyen öğrenciler, vatan ve bayrak sevgisini gururla sergiledi.

Coşku ve duygu dolu anların yaşandığı yürüyüş boyunca gençler, milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan görüntüler oluştururken, etkinlik alanında dalgalanan bayraklar Beylerderesi'ne ayrı bir anlam kattı. Program, gençlerin milli değerlere olan bağlılığını pekiştirirken, katılımcılardan da büyük takdir topladı.

Coşkulu anların yaşandığı programda, katılımcılar hep bir ağızdan milli duyguları yansıtan sloganlar atarak vatan sevgisini ortaya koydu. Beylerderesi Şehir Parkı'nda dalgalanan Türk bayrakları, görsel bir şölen oluşturdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Akmercan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Arda Yiğit Kaya tarafından seslendirilen "Bayrak" şiiri ile aynı okuldan Seher Demirel'in İstiklal Marşı'nı okuduğu anlarda duygu dolu anlar yaşandı. Akmercan Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Ceyda Hayta ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Bayrağının bir milletin yalnızca simgesi değil, onurunun, haysiyetinin ve var olma iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu ifade ederek, " Şanlı bayrağımız nice cephelerde son nefesinde ona sarılan Mehmetçiğin duasıdır. Nice anaların evlatlarını vatana emanet ederken yüreğine bastığı sabırdır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, şehitlerimizin uğruna can verdiği bu kutsal emanete sahip çıkmak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş ve güçlü Türkiye idealine uygun şekilde yaşamaktır" şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ise, birlik ve beraberliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğuna vurgu yaparak, "Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmek için bir araya gelmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. "Tek Bayrak, Tek Vatan" diyerek çıktığımız bu yürüyüş, sadece bir etkinlik değildir. Bu yürüyüş, geçmişimize sahip çıkmanın, bugünümüze omuz vermenin, geleceğimize ise umutla yürümenin ifadesidir. Bayrağımız; uğruna can verilen, şehit kanlarıyla dalgalanan kutsal bir semboldür. Vatanımız ise; bizlere emanet edilmiş, bölünmez ve vazgeçilmez bir değerdir. Gençlerimizle birlikte ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yürümek, milli birlik ruhumuzu diri tutmanın en anlamlı yollarından biridir. 'Tek Bayrak, Tek Vatan' anlayışıyla düzenlediğimiz bu yürüyüşe katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA