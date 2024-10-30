Yeşim Grup, FLA Ekibini Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Yeşim Grup, FLA Ekibini Ağırladı

Yeşim Grup, FLA Ekibini Ağırladı

Yeşim Grup, Adil Çalışma Derneği'nin ekibini Bursa fabrikasında ağırlayarak sosyal uygunluk çalışmaları yaptı.

30.10.2024 13:38
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Yeşim Grup, Adil Çalışma Derneği'nin (FLA) Türkiye'deki firmalara düzenlediği ziyaretler kapsamında, yaklaşık 20 kişilik bir ekibi Bursa merkez fabrikasında ağırladı.

Adil Çalışma Derneği (FLA), tarım ve tekstil sektöründe sosyal uygunluk şartlarını yerinde incelemek adına yılda 3 kez gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantılarını, kuruluşunun 25. yılı olması sebebiyle bu kez Türkiye'de gerçekleştirdi. Üniversiteler, sendika temsilcileri ve üyelerin dışında 100'den fazla katılımcının olduğu gruplar, farklı firmaları ziyaret ederek sosyal uygunluk çalışmalarını yerinde görme fırsatı yakaladı. Bu kapsamda gerçekleşen ziyaretler çerçevesinde Yeşim Grup, yaklaşık 20 kişilik FLA ekibini, Bursa merkez fabrikasında ağırladı.

İlk olarak 36 yıl aralıksız hizmet veren ve kadınların iş hayatında daha güçlü bir şekilde var olmasına imkan sağlayan Yeşim Kreş'i gezen FLA ekibi, Yeşim Grup'un çalışanlarına sunduğu sosyal hizmetleri ve iş-yaşam dengesine verdiği önemi yerinde değerlendirildi.

İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim VP Behiç Gülşen'in sunumuyla devam eden ziyarette Gülşen, Yeşim Grup'un sosyal uygunluk çalışmalarına, projelerine ve adil çalışma şartlarına dair katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

Sunumun ardından FLA ekibi, Yeşim Grup'un sosyal uygunluk şartlarını yerinde incelemek üzere fabrika turuna çıktı. Ziyaret, firmanın sosyal uygunluk çalışmaları ve çalışma şartlarının gözlemlenmesi açısından ekibe önemli bir fırsat sundu.

Bu ziyaretle birlikte sosyal uygunluk konusundaki taahhüdünü bir kez daha pekiştiren Yeşim Grup, çalışanlarının haklarını koruma ve sürdürülebilir iş uygulamalarını geliştirme konusundaki kararlılığını sürdürerek sektördeki öncü konumunu güçlendirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Yaşam, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşim Grup, FLA Ekibini Ağırladı - Son Dakika

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