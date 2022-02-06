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Yetim çocuklar ve anneleri sinema günlerinde buluştu - Son Dakika

Yetim çocuklar ve anneleri sinema günlerinde buluştu

06.02.2022 13:36

- Yetim çocuklar ve anneleri sinema günlerinde buluştu Yetim çocuklar, anneleriyle birlikte film izlediler Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Sinema Günleri' etkinlikleri kapsamında yetim çocuklar anneleriyle birlikte sinemada film izledi.

- Yetim çocuklar ve anneleri sinema günlerinde buluştu

Yetim çocuklar, anneleriyle birlikte film izlediler

GAZİANTEP - Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Sinema Günleri' etkinlikleri kapsamında yetim çocuklar anneleriyle birlikte sinemada film izledi. Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ve ebeveynleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Açtığı Yetim Koordinasyon Merkezi ile yetim çocuklar ve ailelerinin yanında olan Şehitkamil Belediyesi, onların kaliteli zaman geçirmeleri için düzenlediği sosyal etkinliklere bir yenisini ekledi. Çocuklar ve ailelerini, 'Sinema Günleri' etkinlikleri kapsamında sinema salonlarında buluşturan Şehitkamil Belediyesi, çocuklar ve ailelerine keyifli bir gün yaşattı. Çocuklar vizyonda olan 'Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas' filmini izlerken, anneleri ise 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi. Filmin ardından yetim çocuklara ve annelerine öğlen yemeği ikramında bulunuldu. Çocuklar ve ebeveynler, etkinlik dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade ederek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler. 3 gün boyunca devam eden etkinlik kapsamında, 220 yetim çocuk ve anne Sinema Günlerinde bir araya geldi.

"Bu tür etkinlikler hem bizler hem de çocuklarımız için moral oluyor"

Uzun zamandan beridir böylesine güzel bir etkinlik yapmadıklarını dile getiren İslim Çelik, "Sömestr tatili ve kar yağışı nedeniyle çocuklarımız bir süredir evlerinden dışarıya çıkamıyorlardı. Şehitkamil Belediyemizin bizlere sunmuş olduğu Sinema Günleri etkinlikleri çerçevesinde çocuklarımızla birlikte sinemaya geldik. Çocuklarımızla birlikte film izledik, çok güzel bir gün geçirdik. Şimdi de yemeğe geldik. Bu tür etkinlikler hem biz anneler için hem de çocuklarımız için moral oluyor. Bizlere unutulmaz bir gün yaşatan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve Yetim Koordinasyon Merkezi yöneticilerimize çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Allah, hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin"

Şehitkamil Belediyesi sayesinde güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Rabia İrem Dündar ise, "Şehitkamil Belediyemizin düzenlediği etkinlik sayesinde sinemaya geldik. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik, film izledik. Şimdi de yemek yemeğe geldik. Başkanımıza bizlere böylesine güzel bir gün yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Yetim çocuklar ve anneleri sinema günlerinde buluştu
Yetim çocuklar ve anneleri sinema günlerinde buluştu
Yetim çocuklar ve anneleri sinema günlerinde buluştu

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Şehitkamil, Sinema, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yetim çocuklar ve anneleri sinema günlerinde buluştu - Son Dakika


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