Yetimler Günü\'nde İftar Buluşması

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 5 Mart Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen iftar programına Vali Eldivan katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda yetim çocuklar, aileleri ve Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri yer aldı.

Programda masaları tek tek ziyaret eden Eldivan, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Yetim çocukların sevgi, şefkat ve destekle büyümelerinin önemine değinen Eldivan, devletin her zaman yetimlerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Ramazan ayında düzenlenen bu tür buluşmaların toplumsal dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirten Eldivan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - BAYBURT