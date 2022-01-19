Üye Girişi
'Yetimler İftarı' ile ünlenen ressam şimdide Afyonkarahisar'ı renklerle tanıtacak - Son Dakika

'Yetimler İftarı' ile ünlenen ressam şimdide Afyonkarahisar'ı renklerle tanıtacak

19.01.2022 16:46
'Yetimler İftarı' ile ünlenen ressam şimdide Afyonkarahisar'ı renklerle tanıtacak

Ramazan aylarında savaştan öksüz kalan ve etkilenen çocuklara olan üzüntüsünü konu alan "Yetimler İftarı" adlı çalışması ile İtalya'nın Milano'da düzenlenen yarışmada onur ödülü kazanan Ressam Hacer Ercan, şimdi de Afyonkarahisar'ı tanıtan resimler yapmaya başladı.

Ramazan aylarında savaştan öksüz kalan ve etkilenen çocuklara olan üzüntüsünü konu alan "Yetimler İftarı" adlı çalışması ile İtalya'nın Milano'da düzenlenen yarışmada onur ödülü kazanan Ressam Hacer Ercan, şimdi de Afyonkarahisar'ı tanıtan resimler yapmaya başladı.

Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik yerleri ile ilgi duyduğu diğer birçok konuda resimler yapan Ressam Hacer Ercan, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek, hazırladığı tablolarını sundu. Frigya, Ayazini, Emre Gölü, sıcak hava balonu uçuşları gibi tarihi ve turistik içerikli 19 adet tablo yapan Hacer Ercan, Vali Çiçek'in de desteği ile çalışmalarına hızla devam ediyor.

Hazırladığı tabloların bir bölümünü alarak Vali Çiçek'i ziyaret eden Ercan, çalışmalarında kullandığı teknikler ve tabloların içeriği hakkında kısa bilgiler verdi. Ercan'ı tebrik eden Vali Çiçek, böylesine güzel eserleri kültür ve sanat dünyasına kazandırdığı için Ercan'a teşekkür etti. Vali Çiçek, tabloların şubat ayında yapılacak sergide sergileneceğini söyledi. Destekleri ve ilgisi için Vali Çiçek'e teşekkür eden Ercan, resim yapmaya devam edeceğini ifade ederek, bu ay içerisinde Milano'da yine bir yarışmaya katılacağını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

'Yetimler İftarı' ile ünlenen ressam şimdide Afyonkarahisar'ı renklerle tanıtacak
'Yetimler İftarı' ile ünlenen ressam şimdide Afyonkarahisar'ı renklerle tanıtacak
'Yetimler İftarı' ile ünlenen ressam şimdide Afyonkarahisar'ı renklerle tanıtacak

YORUMLAR
500

Karahisar, İtalya, Milano, Ressam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Yetimler İftarı' ile ünlenen ressam şimdide Afyonkarahisar'ı renklerle tanıtacak - Son Dakika


Marketlerde kırmızı ete zam geldi Marketlerde kırmızı ete zam geldi         
16:52
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek         
16:41
Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi         
16:37
İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
16:19
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:41 Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
16:34 İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:57:36. #1.11#
SON DAKİKA: 'Yetimler İftarı' ile ünlenen ressam şimdide Afyonkarahisar'ı renklerle tanıtacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement