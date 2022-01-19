'Yetimler İftarı' ile ünlenen ressam şimdide Afyonkarahisar'ı renklerle tanıtacak - Son Dakika

Ramazan aylarında savaştan öksüz kalan ve etkilenen çocuklara olan üzüntüsünü konu alan "Yetimler İftarı" adlı çalışması ile İtalya'nın Milano'da düzenlenen yarışmada onur ödülü kazanan Ressam Hacer Ercan, şimdi de Afyonkarahisar'ı tanıtan resimler yapmaya başladı.

Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik yerleri ile ilgi duyduğu diğer birçok konuda resimler yapan Ressam Hacer Ercan, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek, hazırladığı tablolarını sundu. Frigya, Ayazini, Emre Gölü, sıcak hava balonu uçuşları gibi tarihi ve turistik içerikli 19 adet tablo yapan Hacer Ercan, Vali Çiçek'in de desteği ile çalışmalarına hızla devam ediyor.

Hazırladığı tabloların bir bölümünü alarak Vali Çiçek'i ziyaret eden Ercan, çalışmalarında kullandığı teknikler ve tabloların içeriği hakkında kısa bilgiler verdi. Ercan'ı tebrik eden Vali Çiçek, böylesine güzel eserleri kültür ve sanat dünyasına kazandırdığı için Ercan'a teşekkür etti. Vali Çiçek, tabloların şubat ayında yapılacak sergide sergileneceğini söyledi. Destekleri ve ilgisi için Vali Çiçek'e teşekkür eden Ercan, resim yapmaya devam edeceğini ifade ederek, bu ay içerisinde Milano'da yine bir yarışmaya katılacağını söyledi. - AFYONKARAHİSAR