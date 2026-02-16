Başkan Kuş'tan Yetim ve Öksüzlere Destek Ziyaretleri - Son Dakika
Başkan Kuş'tan Yetim ve Öksüzlere Destek Ziyaretleri

Başkan Kuş'tan Yetim ve Öksüzlere Destek Ziyaretleri
16.02.2026 15:31  Güncelleme: 15:33
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilçedeki yetim ve öksüz çocukların yaşadığı haneleri düzenli olarak ziyaret etmeye devam ediyor.

Başkan Kuş, ilçe genelinde yetimler, engelliler, hastalar, yaşlılar ve kimsesizlerin bulunduğu evleri birer yakınıymış gibi ziyaret ederek, onların sorun ve sıkıntılarını yerinde tespit ediyor ve çözüm için gerekli adımları atıyor. Hafta sonu yaptığı ziyaretlerde, ilçe merkezindeki onlarca haneyi tek tek dolaşarak ailelerin ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Kuş, daha önce destek sağlanan yetim ailelerini de yeniden ziyaret ederek durumlarını yakından inceledi ve eksikliklerin giderilmesi için talimatlar verdi.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğüne kayıtlı aileleri ziyaretinde, sağlıksız ve yaşanamayacak durumdaki evlerin yıkılarak yeniden inşa edileceğini belirten Başkan Kuş, birçok yetim ve engelli aileye halı, battaniye, minder, çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon gibi temel ev eşyalarının temin edilmesini sağladı. Yetim çocuklara bayram öncesi giysi ile bazı ailelere kira yardımı ve nakit desteği de ulaştıran Başkan Kuş, ziyaret ettiği bir yetim evine Ramazan ayında da misafir olacağını söz verdi.

Ziyaretler sırasında Başkan Kuş, ailelerle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Yetim ve öksüz çocuklarla ilgilenmenin, onların hayatlarında fark oluşturmanın önemine değinen Başkan Kuş, "Sizler bize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Peygamber Efendimizin emanetlerisiniz. Peygamber Efendimize emanet olan yetimler var. Biz de onlara gücümüz nispetinde destek olmaya çalışıyoruz, vesile olmaya çalışıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın talimatı, yetimlere öncelik verin, onların yanında olun şeklindedir. Biz de bu amaçla yanınızda olmaya çalışıyoruz. Ne zaman bir talebiniz varsa bizlere iletin. Allah'ın yardımıyla gücümüz nispetinde tüm yaralara derman olmaya çalışırız inşallah" diye konuştu.

Ziyaret edilen aileler, Başkan Kuş'un hassasiyetinden ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

