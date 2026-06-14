Yetişkinler için Yetimlere Aile Olmak Paneli - Son Dakika
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Yetişkinler için Yetimlere Aile Olmak Paneli

Yetişkinler için Yetimlere Aile Olmak Paneli
14.06.2026 14:26
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Balıkesir’de ‘Bir Yetime Aile Olmak’ paneli düzenlendi. Yetimlere destek ve koruyucu ailelik konuşuldu.

Balıkesir İl Müftülüğü Müftü Necdet Çetin Konferans Salonu'nda "Bir Yetime Aile Olmak" konulu panel düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan panelin moderatörlüğünü İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen yaptı. Panelde İl Müftülüğü Başvaizi Erdoğan Kocagöz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi'nde görevli Sosyal Çalışmacı Fatma Öncül Akkaş sunumlarını gerçekleştirdiler.

İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen konuşmasında yetimlere yönelik dini sorumlulukları ve onlara sahip çıkmanın manevi boyutlarını ele alarak İslam'ın yetimlere verdiği önemi vurguladı.

Daha sonra Başvaiz Erdoğan Kocagöz Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik konulu sunumu gerçekleştirerek dinin bu konuya yaklaşımı üzerine bilgiler verdi.

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi'nde görevli Sosyal Çalışmacı Fatma Öncül Akkaş ise koruyucu aile hizmetinin ne olduğunu, kimlerin koruyucu aile olabileceğini, başvuru işlemlerini, koruyucu ailelere sağlanan imkanları ve evlat edinme ile arasındaki farkları detaylı bir şekilde anlattı.

Soru cevap kısmında kürsüye gelen Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ayşegül Sökücüoğlu da katılımcıların konuyla ilgili merak ettiği soruları yanıtladı.

Panel, koruyucu aile olan bir annenin tecrübe paylaşımı ve hediye takdimi ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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