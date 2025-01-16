YHT Bilet Fiyatları Yüzde 44 Arttı! - Son Dakika
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YHT Bilet Fiyatları Yüzde 44 Arttı!

YHT Bilet Fiyatları Yüzde 44 Arttı!

Sivas-Ankara tren hattında bilet fiyatlarına yapılan yüzde 44'lük artış, Sivaslıları üzdü.

16.01.2025 15:47
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Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarındaki yüzde 44 oranındaki artış Sivaslıları üzdü.

2023 yılı Nisan ayında hizmete giren Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı kısa sürede on binlerce yolcu taşıyarak hava yolu ulaşımını geride bırakmıştı. Yüksek Hızlı Tren kısa sürede Sivaslıların hayatlarında önemli bir yer etti. Neredeyse bilet bulmak mümkün olmazken bilet almak isteyenler günlerce öncesinden rezervasyon yapmak sorunda kaldı. Yüksek hızlı trenin tercih edilmesinin en başta nedeni hız ve konfor olurken karayolu ve hava yolu ulaşımına kıyasla çok daha ucuz olması yoğunlukla tercih edilmesini sağladı. Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine yüzde 44 oranında yapılan artık, bilet fiyatlarının otobüs ve uçak bilet fiyatlarını geride bırakmasına neden oldu. Fiyat artışı Sivaslıları üzdü.

"Alışverişe gitmek için treni kullanıyorduk"

Veysel Ayeş, Ankara'da alışveriş yapmak için de yüksek hızlı treni kullandıklarını belirterek, artık alışverişlerini Sivas'ta yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ayeş, "Hızlı tren amme hizmeti yaptığı için ve enerji fiyatları da pahalı olduğu için aslında bu fiyatlar normal. Enflasyona göre değerlendirdiğimizde anormal. Böyle bir artış olmaması gerekirdi. Çünkü vatandaşa yapılan zamla yapılan bu ulaşım zammı eşit olması gerekirdi. Ama ifade ettiğim gibi enerji fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle bu fiyatlar şuan normal. İnsanlar aktif şekilde kullanıyordu. En basitinden belki Ankara'ya gidip alışveriş yapıyordu. Şimdi yapılan bu zam Sivas'ımızın esnafına yarar" dedi.

Hüseyin Genç ise, "Zammın savunulacak yanı yok. Bu zam bizim seyahat etmemizi bir yerden bir yere ulaşmamızı oldukça zora sokacak. Sivas zaten geri kalmış bir bölge. Bu zamlarla da her bölge gibi Sivas'ta olumsuz etkilenecektir" dedi.

Halil Göngel, "Günümüzde bu zamlı fiyatlar oldukça pahalı. Devlete bağlı çalışan bir kurum. Normalde daha makul fiyatlarda olmalı ve vatandaşların daha kolay ulaşabiliyor olması gerekirken şuanda tren bir lüks haline gelmiş durumda" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel YHT Bilet Fiyatları Yüzde 44 Arttı! - Son Dakika

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