Yığılca'da çiftçilere destek ve kahverengi kokarca mücadelesi anlatıldı - Son Dakika
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Yığılca'da çiftçilere destek ve kahverengi kokarca mücadelesi anlatıldı

Yığılca\'da çiftçilere destek ve kahverengi kokarca mücadelesi anlatıldı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde Cuma Buluşmaları kapsamında Çiftlik köyünde çiftçilerle bir araya gelindi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarımsal destekler, kahverengi kokarca mücadelesi ve KKKA önlemleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen Cuma Buluşmaları kapsamında çiftçilerle bir araya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarımsal desteklerden kahverengi kokarca mücadelesine kadar birçok konuda bilgilendirme yaptı.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Cuma Buluşmaları kapsamında bu hafta Çiftlik köyünde çiftçilerle bir araya gelindi. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen buluşmada, üreticilerin tarımsal faaliyetlerine ilişkin güncel konular ele alındı. Teknik personel tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) döneminde taahhütname ile yapılacak başvurular, tarımsal üretim planlamaları ve desteklemeler hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca son dönemde tarımsal üreticilerin önemli sorunları arasında yer alan kahverengi kokarca ile mücadele, anız yangınlarının önlenmesi ve fındıkta gübreleme konuları da değerlendirildi.

Çiftçilere, kırsal kalkınma yatırımları konusunda sağlanan imkanlar ve başvuru süreçleri hakkında da bilgiler aktarılırken, keneler yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı alınması gereken önlemler konusunda da farkındalık oluşturuldu.

Cuma Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen programda üreticilerin soruları da yanıtlanarak, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yığılca'da çiftçilere destek ve kahverengi kokarca mücadelesi anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yığılca'da çiftçilere destek ve kahverengi kokarca mücadelesi anlatıldı - Son Dakika
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