Yığılca'da Küçükbaş Hayvan Denetimi - Son Dakika
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Yığılca'da Küçükbaş Hayvan Denetimi

Yığılca\'da Küçükbaş Hayvan Denetimi
22.06.2026 14:14
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Yığılca'da küçükbaş hayvan işletmelerine yönelik denetim ve PPR kontrolleri yapıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde küçükbaş hayvan işletmelerine yönelik denetim ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Güney Köyü'nde veteriner hekimler eşliğinde küçükbaş hayvanlara yönelik PPR (Küçük Ruminant Vebası) kontrolleri yapıldı. Çalışmalar kapsamında hayvanların kimliklendirme ve kayıt güncelleme işlemleri gerçekleştirilirken, işletmelerde denetimler de yapıldı.

Hayvan sağlığının korunması ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla yürütülen çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğini belirtilirken, denetimlerde üreticilere hayvan hastalıklarıyla mücadele, kimliklendirme ve kayıt işlemlerinin önemi konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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