Yığılca'da Küçükbaş Hayvan Sağlığı İçin Çalışmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yığılca'da Küçükbaş Hayvan Sağlığı İçin Çalışmalar

Yığılca\'da Küçükbaş Hayvan Sağlığı İçin Çalışmalar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yığılca'da küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme, aşılama ve denetim faaliyetleri devam ediyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme, kimliklendirme, PPR aşılaması ve işletme denetimi gerçekleştirildi.

Yığılca ilçesinde hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hocaköy köyünde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanların küpeleme ve kimliklendirme işlemleri tamamlanırken, bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı koruyucu PPR (Koyun Keçi Vebası) aşısı uygulandı.

Ekipler ayrıca işletmede denetim gerçekleştirerek hayvan kayıtları, sağlık durumu ve yetiştiricilik faaliyetlerini kontrol etti. Yapılan uygulamalarla hem hayvan hastalıklarının önlenmesi hem de hayvancılık işletmelerinin güncel kayıt sistemine dahil edilmesi hedefleniyor.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla aşılama, kimliklendirme ve denetim çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yığılca'da Küçükbaş Hayvan Sağlığı İçin Çalışmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir’de başlayan cehennem İzmir’e ulaştı Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı
Otomobiller için yeni vergi uygulaması Resmi Gazete’de yayımlandı Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı
İçişleri Bakanı talimat verdi: 52 ilde düğmeye basıldı, 216 gözaltı var İçişleri Bakanı talimat verdi: 52 ilde düğmeye basıldı, 216 gözaltı var
Pakistan’da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü
İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti
Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım

09:20
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
08:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
08:57
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
08:31
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
07:52
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
00:50
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 09:45:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Yığılca'da Küçükbaş Hayvan Sağlığı İçin Çalışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.