Yıkılan 9 Katlı Bina Kamerada

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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan 9 katlı binanın yıkılma anları kameralara yansıdı.

Altınşehir Mahallesi 3023 Sokak'ta bulunan 9 katlı bir bina 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Binanın hasar almasından dolayı binanın yıkım kararı gerçekleştirildi. İş makinesinin yardımlarıyla kolonları zayıflatılan bina daha sonra iş makinesinin darbesiyle çöktürüldü. Binanın çökme anları kameralara saniye saniye yansıdı. 9 katlı binanın yola devrilmesi ve o esnada yoldan geçenlerin olması dolayısıyla büyük panik yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası jandarma ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. - ADIYAMAN