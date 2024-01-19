 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yıkılan boş bina paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yıkılan boş bina paniğe neden oldu

Eskişehir'de yıkılan 70 yıllık 2 katlı binanın boş olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü

Yıkılan boş bina paniğe neden oldu
19.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 23:02
Abone Ol

Yıkılan boş bina paniğe neden oldu

Eskişehir'de yıkılan 70 yıllık 2 katlı binanın boş olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaklaşık 70 yıllık olduğu belirlenen bir bina çökerken, içeride hiç kimsenin bulunmaması sebebi ile şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçesi Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı boş bir bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk incelemelerinde yaklaşık 70 yıllık olan binada kimsenin yaşamadığı ve herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirlendi. Ekipler, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla caddeyi geçici olarak trafiğe kapattı. Olay yerine gelen OEDAŞ ve ESGAZ ekipleri tedbir amacıyla binanın elektrik ve doğalgaz bağlantılarını kesti. Altı depo olarak kullanılan 2 katlı binanın neden çöktüğünün belirlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

"Üzerinde çatlak falan yoktu"

64 yaşındaki Mustafa Gözen, "Yaklaşık 60-70 yıllık bina. 30 yıl önce üzerine kat çıkıldı. Komşular bana bina yıkıldı diye telefon ettiler, öyle geldim. Bu bina 10 yıldır kullanılmıyordu. Üzerinde çatlak falan yoktu, ama eski bir binaydı. Depo olarak kullanıyorduk, sadece girip çıkıyorduk" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Tepebaşı, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıkılan boş bina paniğe neden oldu - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 13:02:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yıkılan boş bina paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement